انطلاق أعمال ملتقى الحكومة الرقمية

البلاد : متابعات

انطلقت اليوم الأربعاء أعمال ملتقى الحكومة الرقمية بنسخته الأولى تحت شعار “نحو أفق رقمي واعد” في إطار مستهدفات رؤية السعودية 2030 لمواصلة رحلة التحول الرقمية.

وقال محافظ هيئة الحكومة الرقمية م. أحمد الصويان خلال الملتقى “اليوم أطلقنا “مؤشر نضج التجربة الرقمية” الجديد.. وسنعلن عن مؤشر قياس التحول الرقمي في نسخته الـ10، وأضاف “في عام 2023 سنطلق مؤشرين إضافية الأول عن “تحسين المحتوى الرقمي الحكومي” والثاني “المستقبل واستشرافه”.

وقال وزير العدل د. وليد الصمعاني خلال الملتقى إن التحول الرقمي في قطاعات العدل يراعي عدة أمور.. ورؤية 2030 بداية التحول في المملكة،وأكثر من 90% من الخدمات العدلية تقدم رقمية بالكامل

فيما أوضح وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيلأن نهدف إلى زيادة نسبة تملك المواطنين إلى 70%، ولدينا 3 مستهدفات رئيسية في رؤية 2030.

من جهته قال وزير النقل والخدمات اللوجستية م. صالح الجاسر: خصصنا مساراً للتحول الرقمي يطور الخدمات ويقدم تجربة مميزة للمستفيد، وأضاف أن التحول الرقمي ساهم في انتشار خدمة الأجرة “التاكسي” في المملكة.