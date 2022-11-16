المملكة تصدرت في أعداد السائحين الدوليين

الرياض- البلاد

أكد وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب، أن مشاركة المملكة في قمة قادة مجموعة العشرين في بالي، تسهم في إبراز الدور القيادي والريادي للمملكة في المحافل الدولية، واستعراض منجزاتها، ومبادراتها ومشاريعها في مختلف القطاعات على ضوء رؤية المملكة 2030.

وقال إن المملكة تدعم الرئاسة الإندونيسية لمجموعة العشرين وأولوياتها لتحقيق أهداف القمة، وتشدد على دور مجموعة العشرين كمنصة مهمة لدفع التغيير العالمي، من خلال تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال السياحة، لافتا إلى أن اجتماع وزراء السياحة بمجموعة العشرين الذي عقد في بالي مؤخرًا، ناقش ثلاثة موضوعاتٍ رئيسة؛ هي: تطوير السياحة بالمجتمعات المحلية والمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وأهمية الاقتصاد الإبداعي والابتكار والتقنية في تطوير السياحة عالمياً، بالإضافة إلى تعافي القطاع السياحي.

وأكد الخطيب دعم المملكة لـ “إرشادات بالي للارتقاء بدور المجتمعات المحلية ودعم المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة للتحول السياحي”، إضافة إلى استعادة الوظائف في القطاع السياحي -بعد جائحة كوفيد 19- ، متطرقاً إلى استضافة المملكة للمجلس العالمي للسفر والسياحة بمدينة الرياض، الذي يجمع قادة المجال السياحي في القطاعين العام والخاص.

وأفاد معاليه أن المملكة تصدرت قائمة دول مجموعة العشرين بتحقيق أعلى أداء، وزيادة معدل وصول بـ(121%) للسائحين الدوليين من بين دول المجموعة (مقارنة شهر يوليو 2019م بشهر يوليو2022م)، وذلك نتيجة للجهود التي قامت بها خلال العامين الماضيين.