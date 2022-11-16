الشباب يُطلق صندوق “بلوم الشباب سيتي” لتنفيذ مدينته الرياضية

الرياض – هاني البشر

في سابقة تاريخية تسجل على مستوى الأندية السعودية، توقع شركة الشباب الاستثمارية غداً الخميس، اتفاقية تأسيس صندوق “بلوم الشباب سيتي”، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة نادي الشباب ورئيس مجلس إدارة الشركة خالد البلطان، والرئيس التنفيذي لشركة بلوم إنفست المهندس عبد الله الرشود، والرئيس التنفيذي لشركة بندر العقارية بندر الغامدي، وذلك لتنفيذ مشروع المدينة الرياضية لنادي الشباب.

وتتضمن المدينة الرياضية عدة مرافق رياضية متكاملة، تتمثل في ملاعب للتدريبات لجميع الألعاب، وملاعب لإقامة المباريات للفئات السنية، وملعب خاص لفريق الشباب النسائي لكرة القدم، كذلك يتضمن المشروع صالات رياضية، وحوض سباحة أولمبي، ومعسكرات لكافة فرق النادي، بالإضافة إلى أكاديميات متخصصة للرياضات المختلفة، ونادي اجتماعي، كذلك أسواق تجارية.

ومن المتوقع أن يكون المشروع رافدًا استثمارياً كبيرًا للنادي، ومشروعاً رائداً يُسجل كأسبقية تاريخية على مستوى الأندية في المملكة، إذ من المأمول أن يسهم ذلك في استمرار الرقي والتطور للرياضة السعودية بشكل عام، وتحقيق المستهدفات الرياضية لرؤية المملكة 2030.