الأخضر يخسر وديته الأخيره أمام كرواتيا قبل المغادرة للمونديال

جدة- البلاد

في تجربة قوية قبل المغادرة لمونديال قطر 2022، خسر الأخضر السعودي، أمام المنتخب الكرواتي بهدف وحيد في اللقاء الودي الذي جمع المنتخبين اليوم الأربعاء، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، في آخر التجارب الودية للأخضر. سجل هدف المنتخب الكرواتي كراماريتش في الدقيقة 82 من عمر اللقاء.

🎥 ملخص المباراة! ⚽️#السعودية 0 × 1 كرواتيا #السعودية_كرواتيا | #SSC pic.twitter.com/uhFSQNiPhh — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 16, 2022 قدم الأخضر مباراة قوية خاصة في الشوط الأول الذي شهد إهدار العديد من الفرص وسط سيطرة شبه كاملة للاعبي منتخبنا، قبل أن يفرض المنتخب الكرواتي سيطرة نسبية في الشوط الثاني الذي لم يخلو من فرص للأخضر أبرزها تسديدة سالم الدوسري التي علت القائم.

دخل الأخضر المباراة بتشكيلة مكونة من محمد العويس، ياسر الشهراني، علي البليهي، عبدالإله العمري، سعود عبدالحميد، عبدالإله المالكي، محمد كنو، سلمان الفرج، سالم الدوسري، فراس البريكان وصالح الشهري.

ومع بداية الشوط الثاني شارك اللاعب حسان التمبكتي بدلًا من علي البليهي، فيما حل هيثم عسيري بديلًا عن صالح الشهري في الدقيقة 60، قبل أن يحل نواف العابد بديلًا عن سلكان الفرج في الدقيقة 67.

في الدقيقة 79 نزل الحسن وناصر الدوسري وهتان باهبري بدلًا من عبدالإله المالكي، فراس البريكان ومحمد كنو. ومن المقرر أن تطير بعثة المنتخب السعودي إلى قطر، الخميس، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم الذي ينطلق يوم الأحد المقبل.

ويستهل الأخضر مشواره في المونديال يوم الثلاثاء المقبل عندما يواجه الأرجنتين في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة، قبل أن يواجه بولندا يوم 26 نوفمبر الجاري ليختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة المكسيك يوم 30 من الشهر ذاته.