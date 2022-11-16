الرياضة

الأخضر يخسر وديته الأخيره أمام كرواتيا قبل المغادرة للمونديال

صحيفة البلادaccess_time22 / ربيع الآخر / 1444 هـ      16 نوفمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة- البلاد

في تجربة قوية قبل المغادرة لمونديال قطر 2022، خسر الأخضر السعودي، أمام المنتخب الكرواتي بهدف وحيد في اللقاء الودي الذي جمع المنتخبين  اليوم الأربعاء، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، في آخر التجارب الودية للأخضر. سجل هدف المنتخب الكرواتي كراماريتش في الدقيقة 82 من عمر اللقاء.

 

 

 

 

قدم الأخضر مباراة قوية خاصة في الشوط الأول الذي شهد إهدار العديد من الفرص وسط سيطرة شبه كاملة للاعبي منتخبنا، قبل أن يفرض المنتخب الكرواتي سيطرة نسبية في الشوط الثاني الذي لم يخلو من فرص للأخضر أبرزها تسديدة سالم الدوسري التي علت القائم.

 

دخل الأخضر المباراة بتشكيلة مكونة من محمد العويس، ياسر الشهراني، علي البليهي، عبدالإله العمري، سعود عبدالحميد، عبدالإله المالكي، محمد كنو، سلمان الفرج، سالم الدوسري، فراس البريكان وصالح الشهري.

ومع بداية الشوط الثاني شارك اللاعب حسان التمبكتي بدلًا من علي البليهي، فيما حل هيثم عسيري بديلًا عن صالح الشهري في الدقيقة 60، قبل أن يحل نواف العابد بديلًا عن سلكان الفرج في الدقيقة 67.

في الدقيقة 79 نزل الحسن وناصر الدوسري وهتان باهبري بدلًا من عبدالإله المالكي، فراس البريكان ومحمد كنو. ومن المقرر أن تطير بعثة المنتخب السعودي إلى قطر، الخميس، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم الذي ينطلق يوم الأحد المقبل.

ويستهل الأخضر مشواره في المونديال يوم الثلاثاء المقبل عندما يواجه الأرجنتين في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة، قبل أن يواجه بولندا يوم 26 نوفمبر الجاري ليختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة المكسيك يوم 30 من الشهر ذاته.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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