“أنا الجابر ” يتوج بكأس حفل ميدان حائل الرابع

حائل- خالد الحامد

نظم ميدان فروسية حائل، اليوم الأربعاء حفل سباقاته الرابع على دعم نادي سباقات الخيل، وتكوّن حفل السباق من خمسة أشواط جميعها كانت مسافتها 1400متر. الأول للدرجة “لم تربح” حققته الفرس “عثرة”للمالك والمدرب بندر ممدوح العلي، بالخيال خالد الشرار

والشوط الثاني مفتوح 2019 م كسبته “شقراء حائل” لأسطبل الحمدانيات، بالمدرب خالد رشيد الهاملي والخيال البراء المحيميدي . وفاز بالشوط الثالث مفتوح الدرجات الجواد “شوكان” للمالك حمود محمد البقعاوي، والمدرب بندر ناصر الدهيش والخيال نايف العنزي

وحقق “ميهوت” المركز الأول في الشوط الرابع “من الدرجة الأولى حتى الثالثة” للمالك فهد زمل الشمري، والمدرب عيد حبيب الشمري والخيال نمر الشراري.

وفي الشوط الخامس توج الجواد أنا الجابر للمالك والمدرب محمد فهد البقعاوي بالخيال نمر الشراري، وفي نهاية الحفل، سلّم مدير عام ميدان الفروسية بمنطقة حائل بندر بن حسن التبيناوي الكأس والجوائز للفائزين.