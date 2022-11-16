أمير القصيم يطلق ثلاث مبادرات لجمعية أسرة بمدينة بريدة

بريدة : البلاد

أطلق صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ثلاث مبادرات لجمعية أسرة ببريدة، وتستهدف الأم والوالدين والمقبلين على الزواج، وذلك خلال استقبال سموه بمكتبه في الإمارة اليوم، رئيس مجلس إدارة جمعية أسرة الدكتور خالد الشريدة ، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية، بحضور وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان.

وبارك سموه إطلاق مبادرات جمعية أسرة، مشيداً بالدور الذي تقوم به الجمعية لدعم المقبلين على الزواج ، وزيادة الوعي المجتمعي والأسري للمحافظة على كيان الأسرة الذي يعد أهم مكون بالمجتمع ، مشيراً سموه بأن الدولة ـ أيدها الله ـ أولت الاهتمام والعناية بالبرامج التي تخدم المجتمع وتسهم في تحقيق مستهدفات القطاع الثالث .

واستمع سمو أمير القصيم إلى شرح موجز من رئيس مجلس إدارة الجمعية عن أهمية المبادرات الثلاث التي تشمل: تأثيث منزل الزوجية لعدد 100 عريس ، إضافة إلى الدعم المادي ودورات التأهيل ، وحملة حج العرسان وتقديم الاستشارات المستمرة لهم ، ومبادرة الرخصة الذهبية في القيادة الوالدية، والمبادرة الثالثة علمني صنعة وساعدني على شرائها ، وتستهدف 320 فتاة ،لتحقيق الاكتفاء الذاتي وفتح المشاريع الصغيرة لهن .