منّ يرشّح ميسي لحصد كأس العالم 2022؟

استبعد ليونيل ميسي (35 عامًا) بلاده الأرجنتين من ترشيحاته للمنتخبات المفضّلة للفوز بكأس العالم قطر 2022 التي تنطلق فعالياتها الأحد المقبل.

وقال ميسي بحسب ما نشرته وكالة الأنباء القطرية اليوم الثلاثاء: “أعتقد أن البرازيل وفرنسا وإنجلترا هي المنتخبات الأوفر حظًا للتتويج بكأس العالم”.

يضيف أفضل لاعب في العالم 7 مرات في حديثه: “هذه المنتخبات تمتلك مقومات لا يحظى بها غيرها في الوقت الحالي، لكن كل شيء وارد الحدوث”.

استبعاد ميسي للأرجنتين من ترشحياته اعتبرتها الصحافة المحلية في بلاده بمثابة نزغ غطاء الضغط عن كاهل زملائه في المونديال القطري.

ولعب ميسي نهائي كأس العالم 2014 الذي أقيم في البرازيل، وخسرته الأرجنتين من ألمانيا 0-1 بهدف ماريو غوتزه في الأشواط الإضافية.

في حين أن الأرجنتين تسعى لحصد لقبها المونديالي الثالث في قطر 2022، بعد حظيت بالكاس في نسختي الأرجنتين 1978 والمكسيك 1986.

ويلعب منتخب الأرجنتين في مونديال قطر 2022 ضمن المجموعة الثالثة التي تضم إلى جانبه بولندا والمكسيك والأخضر السعودي.