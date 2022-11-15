مذكرة تفاهم بين وزارة الرياضة ومجمع الملك سلمان العالمي للغة العـربية

متابعة- حمودالزهراني

وقّعت وزارة الرياضة ومجمع الملك سلمـان العالمي للغة العربية، اليوم الثـلاثاء مذكرة تفاهم، حيث جرت مراسم التوقيع بمقر وزارة الرياضة في العاصمة الرياض، بين عبدالعزيز بن عبدالرحمن المسعد وكيل وزارة الرياضة لشؤون الرياضة والشباب، والدكتور إبراهيم بن محمد أبانمي، نائب الأمين العام لمجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية.

وتهدف هذه المذكرة إلى وضع إطـار لعمل التعاون المشترك بين الطرفين في تعزيز مكانة اللغة العربية في الرياضة السعودية والعربية والعالمية، إلى جانب التعاون في تنظيم حملات توعوية لدعم اللغة العربية، والتعريف بمكانتها وثقافتها، وذلك باستثمار المناسبات والأحداث الرياضية والبرامج الإعلامية والتعليق الرياضي، وإبراز اللغة العربية والثقافة العربية، بصفتها جزءًا من الهوية الوطنية السعودية في المحافل والمناسبات الرياضية داخل وخارج المملكة.

وسيقدم مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، العديد من الدورات التي تهدف لتنمية مهارات العاملين في القطاع الرياضي، وبناء معايير لقياس الخطاب الرياضي اللغوي، والتعاون في إتاحة الوصول إلى المنصة التعليمية التفاعلية لتعليم اللغة العربية لغيـر الناطقين بها، والعديد من المبادرات المشتركة التي تعود بالمنفعة العامة على منسوبي الطرفين.