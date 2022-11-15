في موسم الرياض 2022.. المسرح يتحول إلى ملعب لسيرة “الفيلسوف” يوسف الثنيان

الرياض – هاني البشر

يترقب زوار موسم الرياض 2022 بعد يومين في 17 نوفمبر الجاري، انطلاق عروض مسرحية “الفيلسوف” التي تُقام على خشبة مسرح استوديو 1 في منطقة “بوليفارد رياض سيتي”، إحدى المناطق الترفيهية الـ15 للموسم، حيث تحكي المسرحية السيرة الذاتية للاعب يوسف الثنيان في تاريخ كرة القدم السعودية، بعروض صوتية ومرئية متكاملة تنقل تفاصيل رياضية عنه.

وتشكل مشاهد المسرحية فصلًا من فصول الفنون في تاريخ الكرة السعودية، حيث يأخذ عرض “الفيلسوف” من اسمه نصيبًا من خلال المحطات الملهمة التي وثقها الثنيان في مسيرته الكورية، لتستذكر مشاهد المسرحية إنجازاته مرورًا بالإنجاز العالمي الذي حققه بمساهمته في تأهل المنتخب السعودي لكأس العالم في عام 1998 في دولة فرنسا، حتى اعتزاله في منتصف عام 2004.

وتروي المسرحية “الفيلسوف” بدايات يوسف الثنيان في عام 1975، ولعبه في حارته التي نشأ فيها حتى انضمامه إلى نادي الهلال الذي حقق فيه إنجازات تاريخية.

وتقدم المسرحية مشاهد تمثيلية استعراضية مصحوبة بمؤثرات صوتية احترافية تجسد معنى اللُحمة الرياضية التي قاتل “يوسف الثنيان” لتحقيق العديد من الإنجازات، لتبدأ معها مراحل تطور عرض “الفيلسوف” مرورا بحقبة الثمانينات التي شكلت العلامة الفارقة في مسيرته الكروية.