الرياضة

عصام الحضري يتصدر اللاعبين الأكبر سنًا في تاريخ المونديال

صحيفة البلادaccess_time21 / ربيع الآخر / 1444 هـ      15 نوفمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض- فيصل الرقيبة
اقترب انطلاق الحدث الأبرز في العالم، وهو منافسات المونديال الذي تستضيفه قطر في النسخه الثانيه والعشرين، ولا أحد يستطيع أن ينكر لغة “الأرقام” في هذه البطولة؛ لأنها ستبقى على مر الزمان.

“البلاد” سلطّت الضوء على اللاعبين الأكبر سناً في البطولة، حيث يتصدر الحارس المصري عصام الحضري قائمة أكبر اللاعبين سنا لعبا في المونديال، وقد نال هذا الرقم عندما شارك مع المنتخب المصري في كأس العالم في روسيا 2018، حيث كان عمره 45 عاماً، يليه الحارس الكولمبي كاميلو موندارغون بعمر 43 عاما، يليه الكاميروني روجيه ميلا بعمر 42 عاما، ثم الأيرلندي بات ينجيز صاحب العمر 41 عاما في مونديال 1986، وجاء الحارس الانجليزي بيتر شيلتون في المرتبة قبل الأخيرة بعمر 40 عاما، وقد شارك في مونديال 1990.

ويعد آخر لاعب في قائمتنا للاعبين الأكبر سناً حارس مرمى إيطاليا السابق دينو زوف وقد شارك في كأس العالم 1982 بسن 40 عاما، و133 يوما.
وقد شارك زوف في فوز إيطاليا 3-1 على ألمانيا في المباراة النهائية، ليصبح أكبر لاعب يتوج بكأس العالم في التاريخ.

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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