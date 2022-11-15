عصام الحضري يتصدر اللاعبين الأكبر سنًا في تاريخ المونديال

الرياض- فيصل الرقيبة

اقترب انطلاق الحدث الأبرز في العالم، وهو منافسات المونديال الذي تستضيفه قطر في النسخه الثانيه والعشرين، ولا أحد يستطيع أن ينكر لغة “الأرقام” في هذه البطولة؛ لأنها ستبقى على مر الزمان.

“البلاد” سلطّت الضوء على اللاعبين الأكبر سناً في البطولة، حيث يتصدر الحارس المصري عصام الحضري قائمة أكبر اللاعبين سنا لعبا في المونديال، وقد نال هذا الرقم عندما شارك مع المنتخب المصري في كأس العالم في روسيا 2018، حيث كان عمره 45 عاماً، يليه الحارس الكولمبي كاميلو موندارغون بعمر 43 عاما، يليه الكاميروني روجيه ميلا بعمر 42 عاما، ثم الأيرلندي بات ينجيز صاحب العمر 41 عاما في مونديال 1986، وجاء الحارس الانجليزي بيتر شيلتون في المرتبة قبل الأخيرة بعمر 40 عاما، وقد شارك في مونديال 1990.

ويعد آخر لاعب في قائمتنا للاعبين الأكبر سناً حارس مرمى إيطاليا السابق دينو زوف وقد شارك في كأس العالم 1982 بسن 40 عاما، و133 يوما.

وقد شارك زوف في فوز إيطاليا 3-1 على ألمانيا في المباراة النهائية، ليصبح أكبر لاعب يتوج بكأس العالم في التاريخ.