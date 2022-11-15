عبد الجواد ونجوم الكرة العربية يحللون المونديال فنيا

الرياض- البلاد

أعلنت قناة الشرق للأخبار اليوم عن إطلاق برنامج “في المونديال” الذي سيبدأ عرضه بالتزامن مع انطلاق مباريات مونديال قطر 2022 التي ستنطلق في 20 نوفمبر الجاري.

سيكون البرنامج من تقديم الإعلامي السعودي هاني الحجازي الذي سيستضيف فيه نخبة من أبرز نجوم الكرة واللاعبين والمدربين من الشرق الأوسط، في مقدمتهم قائد المنتخب السعودي السابق، الذي شارك في مونديال 1994 م، والدولي المغربي وهداف الدوري البرتغالي السابق حسن ناضر، الذي شارك أيضاً في مونديال 1994، بالإضافة لنجم الكرة المصرية صاحب الصولات والجولات في الملاعب الأوربية أحمد حسام ” ميدو “، والدولي التونسي السابق والمدرب والمحلل الفني حسام الحاج علي.

يذكر أن المذيع هاني الحجازي مدرب كرة قدم معتمد في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وسبق له تغطية مونديال 2018 عبر برنامج كورة في قناة روتانا خليجية وقدم العديد من البرامج والتغطيات الرياضية من خلال عدة قنوات رياضية حيث عمل مذيعاً ومنتجاً في قناة MBC Sports قدم خلالها برنامج ” الكوتش ” كما سبق له العمل مذيعاً في القنوات الرياضية السعودية بالإضافة لعمله داخل الأندية الرياضية في المملكة العربية السعودية.

يذكر أن برنامج “في المونديال” سينطلق ليلة افتتاح المونديال يوم 20 نوفمبر الساعة الواحدة بعد منتصف الليل. وسيعرض مرتين يومياً بالتزامن مع نهاية المباريات بالإضافة لتغطية واسعة عبر منصات الشرق المختلفة في مواقع التواصل الاجتماعي ومواقعها الإلكترونية.