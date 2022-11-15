صندوق الاستثمارات يعزز البنية التحتية المستدامة

الرياض – البلاد

أعلن صندوق الاستثمارات العامة اليوم، عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة بلاك روك التي تعمل في مجال الاستثمار، وذلك لترسيخ إستراتيجية البنية التحتية للشركة بمنطقة الشرق الأوسط، ووضع إطار عمل بهدف التعاون لاستكشاف فرص الاستثمار في مشاريع البنية التحتية في منطقة الشرق الأوسط، وتركيز النشاط الاستثماري بشكل رئيس على المملكة العربية السعودية.

وتتطلع بلاك روك لدعم هذه المبادرة من خلال جهودها لبناء فريق متخصص في استثمارات البنية التحتية في الرياض؛ لتغطي أنشطتها منطقة الشرق الأوسط.

وتشمل حزمة المشاريع المستهدفة عدداً من القطاعات مثل: الطاقة، والمرافق الخدمية، والمياه، والبيئة، والنقل، والاتصالات والبنية التحتية الاجتماعية، وستستفيد مما تتميز به السوق السعودية والإقليمية من حيوية؛ لتحقيق عوائد مستدامة على المدى الطويل.

ويخطط الصندوق وبلاك روك للتعاون بما يمكنهما من جذب المستثمرين الإقليميين والدوليين للمشاركة في المشاريع الاستثمارية، وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة العربية السعودية، وإضافة قيمة إيجابية للاقتصاد والسوق السعوديين، وتمكين نقل المعرفة والمهارات.

ويتماشى توقيع المذكرة مع إستراتيجية الصندوق لاستكشاف فرص استثمارية جديدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتمكين مشاركة القطاع الخاص المحلي، كما تتيح للطرفين إمكانية استكشاف الفرص في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط، وذلك ضمن إستراتيجية الصندوق لتوسيع محفظته الاستثمارية محليًا وإقليميًا.