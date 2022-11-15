تدشين تجـارب أداء كرة اليد للسيدات في جامعة الأميـر سلطان

الرياض – هاني البشر

شهدت الصـالة الرياضية بجامعة الأميـر سلطان “الرياض” أولى تجارب الطالبات للعبة كرة اليد، يوم الأحد الماضي، بحضـور أكثر من 22 طـالبة من قسم التحضيـري.

وشملت التجارب، التعريف باللعبة عن طريق المتخصصة في كرة اليد الأستاذة نجاة الزيدي، بالإضافة لشرح القوانين الأساسية للعبـة، وحصة عملية في الصالة المغلقة بالجامعة، والتي اختتمت بمناورة بين فتيات القسم التحضيري وتوزيع الهـدايا التذكارية على الطـالبات المشاركات.

يذكر بأن أداء تجارب السيـدات للعبة كـرة اليد بشكل عام، بدأ قبل شهرين وشمل العديد من المناطق تحت إشراف اللجنة النسائية بالاتحـاد، وهي إحدى الخطط الاستراتيجية في الاتحاد والتي تهدف لتكوين منتخب سيدات للأخضر مستقبلاً عقب نجاح دوري السيدات الأول في تاريخ اللعبة والذي أقيم في ديسمبر الماضي 2021م.