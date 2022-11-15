بدء أعمال قمة قادة دول مجموعة العشرين في بالي

بالي : واس

بدأت اليوم أعمال قمة قادة دول مجموعة العشرين في مدينة بالي بجمهورية إندونيسيا.

ورأس وفد المملكة في القمة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وفور وصول سمو ولي العهد إلى مقر انعقاد القمة كان في استقباله فخامة الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا.

بعد ذلك توجه قادة ورؤساء وفود الدول المشاركة إلى القاعة الرئيسية للقمة، حيث بدأت أعمال القمة.

ويضم الوفد الرسمي في القمة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومعالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، ومعالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الأستاذ عبدالله بن عامر السواحة، ومعالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ومعالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالله الجلاجل.