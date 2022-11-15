المواصفات السعودية تطبّق إلزامية رفع الصور للمنتجات غير الخاضعة للوائح الفنية

الرياض : البلاد

تعتزم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بتطبيق إلزامية رفع صورة واحدة كمرحلة أولى للمنتجات غير الخاضعة للوائح الفنية لإصدار شهادة الإرسالية وذلك اعتباراً من تاريخ 15 ديسمبر من العام الجاري 2022م.

وأوضحت المواصفات السعودية “خطوات رفع صور المنتجات المضافة مسبقاً” عبر 7 خطوات بدايةً من تسجيل الدخول عبر منصة سابر من خلال الموقع الإلكتروني saber.sa (مسار المنتجات التجارية)، ثم النقر على منتجات مضافة، وتحديد المنتجات ثم النقر على الخيارات، وبعد ذلك النقر على تعديل بيانات المنتج، والنقر على التالي، والقيام برفع الصور، وأخيراً النقر على التالي للحفظ.

وبيّنت “خطوات رفع الصور للمنتجات الجديدة” عبر 4 خطوات بدايةً من تسجيل الدخول عبر منصة سابر (مسار المنتجات التجارية)، والبحث بالرمز الجمركي للمنتج أو الكلمات المفتاحية، ثم تعبئة بيانات المنتج الأساسية، وأخيراً إضافة الصور.

ونوّهت المواصفات السعودية بعقدها لورشة عمل لمنصة سابر لتوضيح وشرح آلية إلزامية رفع الصور للمنتجات غير الخاضعة للوائح الفنية، والتي تستهدف التجار المستوردين للمنتجات غير الخاضعة للوائح الفنية، حيث ستعقد ورشة العمل في منتصف نوفمبر القادم 2022، بتواجد العديد من التجّار ليتم فيها شرح إلزامية رفع الصور وأهميته وخطواته للمنتجات غير الخاضعة للوائح الفنية، بالإضافة إلى الإجابة على جميع الأسئلة والاستفسارات من المستفيدين.

وأوضحت الهيئة أن منصة سابر عملت على تحسينات عامة طوّرت من سهولة استخدام المنصة، وذلك سعياً منها لمواكبة أهداف رؤية المملكة 2030 في التحول الرقمي وتحقيق مستهدفات الخطة الإستراتيجية للمواصفات السعودية، وتوظيف التقنية لخدمة الاقتصاد المحلي، ودعت المواصفات السعودية أصحاب المنشآت التجارية إلى الدخول على الموقع الإلكتروني لمنصة سابر https://saber.sa والتعرف أكثر على الخدمات الجديدة وتسجيل المنتجات، موضحةً تقديمها لخدمات الدعم على مدار الساعة عبر الاتصال بالهاتف الموحد الخاص بمنصة سابر 920008673، أو البريد الإلكتروني [email protected]، مشيرةً إلى أن تطوير منصة سابر الإلكترونية يأتي بالتعاون مع الشريك التقني شركة ثقة وفق أعلى معايير الكفاءة والجودة.