الشباب يستضيف 35 ناديا لشرح الحوكمة

الرياض – هاني البشر

افتتح رئيس نادي الشباب خالد البلطان، اليوم الثلاثاء، في مقر النادي الورشة الفنية لشرح معايير الحوكمة واشتراطاتها في الأندية الرياضية في المملكة، التي نظمها النادي لمدة يوم كامل بحضور أكثر من 35 ناديًا من مختلف أنحاء المملكة.

وثمن الرئيس الشبابي الجهود الكبيرة لوزارة الرياضة، واستراتيجية عملها التي تستهدف تطوير العمل الرياضي، والارتقاء به، واستدامة مؤشرات أدائه.

وقال لدى افتتاحه الورشة:”إن العمل الرياضي في المملكة يشهد حاليًا نهضة كبرى في مختلف المجالات سواء كانت: فعاليات أو أندية، ولاعبين نظرًا للدعم الكبير من قبل مقام مولاي خادم الحرمين الشريفين، وسمو سيدي ولي العهد – حفظهما الله- وبمتابعة سمو وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل؛ من أجل إحداث نقلة نوعية رياضية شاملة، والارتقاء بالعمل الرياضي عمومًا للوصول إلى العالمية.

وأكد رئيس مجلس إدارة نادي الشباب أن استراتيجية عمل نادي الشباب تتلاءم مع موجهات استراتيجية وزارة الرياضة، ومستهدفات رؤية المملكة 2030، مبينًا أن هذه الورشة المهمة هدفت إلى تزويد كوادر الأندية الوطنية العاملين في مجال الحوكمة في أنديتهم بخبرات فريق عمل نادي الشباب في مجال الحوكمة، والذي اكتسبها طوال السنوات الماضية، وأصبح مميزًا في هذا المجال، وحقق العديد من الأهداف المطلوبة، مشيرًا إلى أن ريادة نادي الشباب في هذا المجال، ومعرفة فريق عمله الكبيرة، وخبراته الواسعة قدمها لكل منسوبي أندية الوطن للاستفادة منها.

وأشاد باهتمام الحضور وحرصهم على حضور هذا الورشة، مؤكدًا أن هذه المبادرة من الشباب تستهدف تقديم خبراته المعرفية والعملية في مجال الحوكمة لكل أندية الوطن بحكم أنه يعد من أحد ثلاثة أندية مصنفة في فئة (أ) في استراتيجية دعم الأندية.

وتضمنت ورشة العمل التي انطلقت الساعة العاشرة صباحًا كل محاور العمل المطلوبة في اشتراطات الحوكمة ومعاييرها، حيث استعرضت كل إدارات النادي، وفريق عمل الحوكمة تجاربهم العملية، وقدموا شرحًا وافيًا لآلية عمل الحوكمة في النادي، وطرق إعداد التقارير، ومؤشرات الأداء الشهرية، بالإضافة إلى كيفية صياغة الملف النهائي قبل إرساله إلى الجهات المختصة بالحوكمة في الأندية، كما شهدت الورشة تفاعلًا كبيرًا من قبل الحضور الذين قدموا العديد من الأسئلة والاستفسارات التي أجاب عليها باستفاضة فريق عمل الحوكمة بالنادي.