الحزم والفيصلي يتعادلان مع الجبلين وأحد في دوري” يلو”

حائل- خالد الحامد

قلب الفريق الأول بنادي الحزم تأخره بهدفين للتعادل 2-2 أمام ضيفه الجبلين، في المواجهة التي احتضنها ملعب نادي الحزم، في ختام الجولة الـ 12 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى .

تقدم الجبلين عن طريق حامد فلاته في الدقيقة 35 وأضاف رضا سايح الهدف الثاني في الدقيقة 66، وقلص الفارق للحزم متعب الحماد في الدقيقة 82 ، واستطاع راضي العتيبي إدراك التعادل للحزم في الدقيقة 86 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة رفع الحزم رصيده إلى 22 نقطة بالمركز الثالث، فيما بات رصيد الجبلين 15 نقطة بالمركز الحادي عشر.

وفي المدينة المنورة، حسم التعادل السلبي نتيجة مواجهة فريقي أحد وضيفه الفيصلي التي أقيمت على ملعب نادي أحد. ليرفع أحد رصيده إلى النقطة 13 في المركز الـ 14، والفيصلي إلى النقطة 23 في المركز الثاني.