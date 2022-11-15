الحزم والفيصلي يتعادلان مع الجبلين وأحد في دوري” يلو”

حائل- خالد الحامد
قلب الفريق الأول بنادي الحزم تأخره بهدفين للتعادل 2-2 أمام ضيفه الجبلين، في المواجهة التي احتضنها ملعب نادي الحزم، في ختام الجولة الـ 12 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى .
د86‘⚽️ هدف لـ @alhazem_fc 👏
راضي العتيبي يسجل هدف التعادل 🔥 #الحزم_الجبلين #دوري_يلو | #FDL pic.twitter.com/gpULDAEyBb
— دوري يلو (@FDL_KSA) November 15, 2022
تقدم الجبلين عن طريق حامد فلاته في الدقيقة 35 وأضاف رضا سايح الهدف الثاني في الدقيقة 66، وقلص الفارق للحزم متعب الحماد في الدقيقة 82 ، واستطاع راضي العتيبي إدراك التعادل للحزم في الدقيقة 86 من عمر المباراة.
د82‘⚽️ هدف لـ @alhazem_fc 👏
متعب الحماد يسجل الهدف الأول 🔥 #الحزم_الجبلين #دوري_يلو | #FDL pic.twitter.com/M1Mw5ggoL7
— دوري يلو (@FDL_KSA) November 15, 2022
د66‘⚽️ هدف لـ @aljabalainFC 👏
رضا بن سايح يعزز النتيجة بالهدف الثاني 🔥 #الحزم_الجبلين #دوري_يلو | #FDL pic.twitter.com/4HFyuvq4JD
— دوري يلو (@FDL_KSA) November 15, 2022
بهذه النتيجة رفع الحزم رصيده إلى 22 نقطة بالمركز الثالث، فيما بات رصيد الجبلين 15 نقطة بالمركز الحادي عشر.
35‘⚽️ هدف لـ @aljabalainFC 👏
حامد فلاته يسجل الهدف الأول #الحزم_الجبلين #دوري_يلو | #FDL pic.twitter.com/3ycqE6G9mo
— دوري يلو (@FDL_KSA) November 15, 2022
وفي المدينة المنورة، حسم التعادل السلبي نتيجة مواجهة فريقي أحد وضيفه الفيصلي التي أقيمت على ملعب نادي أحد. ليرفع أحد رصيده إلى النقطة 13 في المركز الـ 14، والفيصلي إلى النقطة 23 في المركز الثاني.