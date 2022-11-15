“البيئة” و”الموارد” تُنَظّمان مبادرة “البيئة من حولنا” بمشاركة أطفال “تمكن” للتوحد

جدة : البلاد

نظمت وزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة الموارد البشرية مبادرة ” البيئة من حولنا ” شارك فيها مركز تمكن الشامل للتوحد وعدد من مراكز الرعاية النهارية ومراكز الإيواء مركز التأهيل الشامل ودار المسنين لتعزيز مفهوم البيئة الزراعية لدى الأطفال .

من جانبها قالت المدير الإداري لمركز تمكن الشامل للتوحد نجوى الصاعدي إن مشاركة أطفالنا في المبادرة من أجل تعزيز مفهوم البيئة الزراعية لدى الأطفال، وقالت لا بد من مشاركة الأطفال بالأعمال التطوعية البيئية، مما يعزز لدى الطفل روح الانتماء والاقتداء بوالديه وغيرهم من النماذج الصالح، وأشارت بأن تلك المبادرات تهدف إلي تحسين جودة الحياة وحماية الأجيال المقبلة

يذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة تهدف عبر مبادرتها التوعوية رفع مستوى الوعي المجتمعي بالقضايا البيئية وترسيخ الشعور بالمسؤولية الفردية والجماعية للمحافظة على موارد مملكتنا البيئية من خلال نشر السلوكيات الداعمة لاستدامة البيئة لدى مختلف أفراد وفئات المجتمع