الرياضة

الأخضر يختتم استعداداته لمواجهة منتخب كرواتيا وديًا قبل المونديال

صحيفة البلادaccess_time21 / ربيع الآخر / 1444 هـ      15 نوفمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض – هاني البشر

اختتم المنتخب الوطني اليوم الثلاثاء استعداداته لمواجهة منتخب كرواتيا وديًا ظهر يوم غدٍ الأربعاء على استاد الأمير فيصل بن فهد، ضمن المرحلة الرابعة والأخيرة من البرنامج الإعدادي لكأس العالم FIFA قطر 2022 التي تنطلق يوم 20 من شهر نوفمبر الحالي .

ميدانيًا، أجرى لاعبو “الأخضر” عصر اليوم حصة تدريبية على “استاد الأمير فيصل بن فهد”، تحت إشراف المدير الفني “إيرڤي رينارد”. بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين التمرير، قبل أن يجري تقسيمة من مجموعتين على نصف الملعب، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.

 

يذكر أن منتخبنا الوطني سيستهل مبارياته في المونديال يوم 22 نوفمبر الجاري بمواجهة منتخب الأرجنتين، فيما يواجه منتخب بولندا يوم 26 من الشهر ذاته قبل أن يختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة منتخب المكسيك يوم 30 نوفمبر.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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