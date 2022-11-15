الأخضر يختتم استعداداته لمواجهة منتخب كرواتيا وديًا قبل المونديال

الرياض – هاني البشر

اختتم المنتخب الوطني اليوم الثلاثاء استعداداته لمواجهة منتخب كرواتيا وديًا ظهر يوم غدٍ الأربعاء على استاد الأمير فيصل بن فهد، ضمن المرحلة الرابعة والأخيرة من البرنامج الإعدادي لكأس العالم FIFA قطر 2022 التي تنطلق يوم 20 من شهر نوفمبر الحالي .

ميدانيًا، أجرى لاعبو “الأخضر” عصر اليوم حصة تدريبية على “استاد الأمير فيصل بن فهد”، تحت إشراف المدير الفني “إيرڤي رينارد”. بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين التمرير، قبل أن يجري تقسيمة من مجموعتين على نصف الملعب، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.

يذكر أن منتخبنا الوطني سيستهل مبارياته في المونديال يوم 22 نوفمبر الجاري بمواجهة منتخب الأرجنتين، فيما يواجه منتخب بولندا يوم 26 من الشهر ذاته قبل أن يختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة منتخب المكسيك يوم 30 نوفمبر.