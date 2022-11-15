اختتام معرض مستقبل الإعلام

الرياض ـ البلاد

اختتم معرض مستقبل الإعلام “fomex” فعالياته بعدد من الأنشطة المنوعة. وتضمَّن المعرض ندوات ومحاضرات وورش عمل عدة ألقاها عدد من المتخصصين بمجال صناعة الأفلام والتحرير والتصوير والإنتاج السينمائي، إضافة إلى الواقع الافتراضي والمعزز وفن “ستاند أب” الكوميدي، والابتكار بالجوانب الإعلامية، التي من خلالها يسعون في بحث الحلول وتجاوز العقبات وما يرون لمستقبل الإعلام العربي من توجه وتطور وتحديث فيه، وذلك بحضور أكثر من 1000 إعلامي توافدوا من العديد من بلدان العالم.

واستهل المعرض أعمال اليوم بورشة عمل “Broadcasters and New Satellite Innovation”، فيما قدمت بعد ذلك محاضرة حملت عنوان “Viz Artist XR Show Demo”، تبعتها محاضرة بعنوان “الواقع الافتراضي والمعزز والممتد.. تعريفها واستخداماتها”. وقُدِّمت ندوة تستعرض محاور “رحلة ستاند اب كوميدي بالسعودية”، التي تُناقش مراحل تطورها وانتشارها في المملكة، فيما يختتم المعرض أعماله بورشة عمل تطبيقية حملت عنوان “صناعة الأفلام: التحرير والتصوير السينمائي والإخراج” التي تركز على طرق صناعتها وطرق معالجة محتواها.