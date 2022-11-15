أمير منطقة الباحة يدشن مركز الزوار بقرية ذي عين الأثرية

الباحة : البلاد

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، بالإمارة اليوم، مركز زوار هيئة التراث بقرية ذي عين كأحد مواقع التراث الثقافي في المنطقة, التي تبرز أهم عناصر التراث الثقافي غير المادي من حرف تقليدية ومنطقة ترفيهية للطفل ومتجر وركن لإلتقاط الصور التذكارية.

كما شهد سموه توقيع مذكرة تفاهم بين إمارة الباحة وهيئة التراث لتطوير قطاع التراث في المنطقة عبر مسارات متعددة تشمل مجالات التراث الثقافي، حيث مثل الإمارة وكيل إمارة المنطقة عبدالمنعم بن ياسين الشهري، فيما مثل الهيئة الرئيس التنفيذي لهيئة التراث الدكتور جاسر بن سليمان الحربش.

وتضمنت مذكرة التفاهم العمل المشترك بين الهيئة والإمارة على تسهيل مهام الهيئة عند تنفيذ مشاريع التراث الثقافي في الباحة، والتفاهم المشترك في كل ما يتعلق بآثار المنطقة من خرائط وصور ووثائق ومحتوى إعلامي وتبادل للمعلومات والبيانات، إلى جانب توعية المجتمع بأهمية الآثار وسبل حمايتها والمحافظة عليها، كما تضمنت المذكرة العمل على تحفيز المجتمع المحلي والمتبرعين ورجال الأعمال لترميم الأصول ومباني التراث العمراني، وحمايتها من التعدي والتخريب، وفي مجال الحرف والصناعات اليدوية فسيعمل الطرفان على إيجاد المواءمة بين المؤسسات والهيئات المعنية بها، والتعاون في مجال ريادة الأعمال ودعم الحرفيين، بالإضافة الى التعاون في “مجال محتوى التراث والفعاليات والتوعية” الذي سيعمل الطرفان من خلاله على إقامة الفعاليات في مواقع التراث الثقافي، وتنفيذ برامج تعريفية للمواقع، والتعاون في مجال “التراث الثقافي غير المادي” حيث تشترك الجهات في المساهمة في حصره وتوثيقه للحفاظ عليه من الاندثار.