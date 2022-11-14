محافظ جدة يشهد توقيع مبادرة “صناعيو المستقبل”

جدة – البلاد

استقبل الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة ، في مكتبه أمس ، نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة بن عبد العزيز الزامل ، حيث استمع لشرح موجز عن الإستراتيجية الوطنية للصناعة وأثرها على الاقتصاد ، ودور الوزارة في تقديم الخدمات لمحافظة جدة نظراً لأهمية جدة الصناعية ، إلى جانب مناقشة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي والمستثمرين الصناعيين في المحافظة.

وشهد سمو محافظ جدة ، في مقر المحافظة، توقيع اتفاقية مبادرة (صناعيو المستقبل) إحدى منتجات جمعية المبادرات المتميزة بجدة لعام 2023 م، بحضور نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة الزامل .

وجرى التوقيع على الاتفاقية الرئيسية بين جمعية المبادرات المتميزة ممثلة في عضو مجلس الإدارة الدكتور مهند بن نعيم الشيخ، والإدارة العامة للتعليم بجدة ممثلة في مديرها العام الدكتور نايف الزارع، وغرفة جدة ممثلة برئيس المجلس الصناعي المهندس مازن جوهر.

وتهدف المبادرة إلى إطلاق مشروع يستهدف الطلبة بمدارس التعليم العام بجدة من خلال فتح نافذة جديدة من خلال التعرف على القوة الصناعية الموجودة بالمملكة، وبالتحديد في منطقة مكة المكرمة ممثلة في محافظة جدة، مما يتوافق مع توجه رؤية المملكة 2030 برفع كفاءة العجلة الاقتصادية والتي يعد قطاع الصناعة أهم روافدها، حيث يسعى البرنامج مع الشركاء لرفع الدافعية لدى الطلبة للعمل في مجالات الصناعة وقيام القطاع الخاص بتأهيلهم وتقديم الدعم الكامل لهم.

كما جرى التوقيع بين الجمعية والشركات المؤسسة للمبادرة، كجمعية معالي الدكتور غسان بن أحمد السليمان، وشركة سدافكو، ومجموعة شركات الزاهد، وشركة اليمامة للحديد، وشركة يورك، وشركة مبكو للورق.

وأكد سموه أهمية المبادرة ودورها في تأهيل وتدريب الطلاب والطالبات وتوفر الفرص الوظيفية لهم تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 في زيادة معدلات التوظيف والتوطين.