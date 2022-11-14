“سابك” تستعرض ابتكاراتها في الاقتصاد الدائري

شرم الشيخ – البلاد

استعرضت الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك”، حلولها المبتكرة الداعمة لطموح المملكة العربية السعودية في مجال التغير المناخي والاقتصاد الدائري.

وخلال مشاركتها في النسخة الثانية لمنتدى “مبادرة السعودية الخضراء” وقمة “مبادرة الشرق الأوسط الأخضر”، بالتزامن مع مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب 27) في شرم الشيخ بمصر ، سلطت الشركة الضوء على أفضل الممارسات في مجالات الاقتصاد الدائري للكربون، ومواجهة تغير المناخ، والطاقة المتجددة، وإعادة التدوير، ومكافحة التصحر، وغير ذلك من المجالات ذات الصلة.

وقال الرئيس التنفيذي المكلف لشركة “سابك” المهندس عبد الرحمن بن صالح الفقيه خلال مشاركته في جلسة حوارية: “لقد اتخذنا إجراءات ملموسة لمكافحة تغير المناخ العالمي من خلال تقنياتنا المبتكرة، وأحرزت “سابك” تقدماً كبيراً في مسيرتها نحو تحقيق هدف الانبعاثات الصفرية ، مؤكدا التزام الشركة بالإسهام في مواجهة التغير المناخي، عبر العديد من المبادرات التي نفذتها وتنفذها، وستعمل مع “تحالف القضاء على النفايات البلاستيكية”.

وعلى صعيد المبادرات الرامية إلى تعزيز الاقتصاد الدائري؛ نفّذ مشروع تعاوني بين “سابك” ومحافظة الدرعية وجامعة الملك سعود، لإعادة تدوير مخلفات النخيل بالمحافظة، من أجل المساعدة في تحويل مخلفات النخيل إلى منتجات قيّمة عوضاً عن حرقها، وأسهم المشروع في تجسيد قيم مدينة الدرعية الصحية، وتدرس “سابك إمكانية التوسع في هذا التوجه الناجح ليشمل مناطق أخرى في المملكة.

وفي ضوء النجاح الذي حققته “سابك” من خلال بناء وتشغيل أكبر مصنع لالتقاط وتنقية ثاني أكسيد الكربون في العالم، بدأت دراسة مشروع جديد لالتقاط مليونيْ طن من ثاني أكسيد الكربون من مرافقها في الجبيل، وذلك في إطار برنامج المملكة الخاص بالتقاط الكربون واستخدامه وتخزينه؛ الذي سيدخل مراحله التشغيلية في عام 2027م.

وكانت شركات “سابك” و”أرامكو” و”ساتورب” قد أحرزت شهادة (ISCC PLUS)، الذي يُعد إنجازاً وعلامة بارزة في الجهود المبذولة لإنشاء اقتصاد دائري في المملكة، يتم فيه استخدام نفايات البلاستيك المختلطة لإنتاج منتجات البوليمرات الدائرية في المملكة والشرق الأوسط، وللمرة الأولى في المنطقة.