خطط فورية تعالج تشوهات جازان البصرية

جازان ـ البلاد

تمكنت أمانة منطقة جازان والبلديات التابعة لها خلال الـ 10 الأيام الماضية من رفع ومعالجة 73.2 ألف طن من مخلفات البناء وإزالة ومعالجة 2038 حاجزاً خرسانياً و207 مركبات تالفة ومهجورة،من شوارع وميادين المدينة جيزان ومحافظات ومراكز وقرى المنطقة.

ويأتي ذلك ضمن خطط الأمانة لتنفيذ برنامج الخطة الوطنية لمعالجة التشوهات البصرية للعناصر الفورية، وسط متابعة ميدانية من أمين المنطقة المكلف المهندس يحي الغزواني.

وتعمل بلديات المنطقة في بيئة تنافسية تعزز برنامج الخطة الوطنية لمعالجة التشوهات البصرية بشكل فوري، إذ تصدرت بلديات أمانة منطقة جازان بلدية بيش في رفع ومعالجة مخلفات البناء بمعالجة 16910 أطنان، تليها بلدية ضمد ثانياً بمعالجة 12 ألف طن، وبلدية مدينة جيزان ثالثاً بمعالجة 8740 طناً، وبلدية الموسم رابعاً بمعالجة 4995 طناً مخلفات، وصامطة خامساً بمعالجة 4790 طناً من مخلفات البناء.

وتمكنت أمانة منطقة جازان من إزالة ومعالجة 2038 حاجزاً خرسانياً، حيث تصدرت بلدية أبوعريش في معالجات الحواجز الخرسانية بمعالجة 269 حاجزاً خرسانياً، تلتها بلدية ضمد ثانياً بمعالجة 259 حاجزاً، فبلدية السهي ثالثاً بمعالجة 213 حاجزاً، وجاءت بلدية فيفاء رابعاً بمعالجة 211 حاجزاً، والشقيق خامساً بمعالجة 150 حاجزاً، فيما جاءت بلدية الدائر خلال الأولى في معالجة وإزالة المركبات والسيارات التالفة والمهجورة بإزالة ومعالجة 24 سيارة، تليها بلدية الطوال بمعالجة 20 سيارة، وجاءت بلدية العارضة ثالثاً بمعالجة 18 سيارة، وبلدية مدينة جيزان رابعاً بمعالجة 14 سيارة، والموسم وبيش خامساً بمعالجة 13 سيارة تالفة ومهجورة.

وأكد أمين منطقة جازان أن هذه الجهود تأتي بدعم واهتمام من سمو أمير منطقة جازان، وسمو نائبه، ومتابعة يومية من معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتنفيذ برنامج الخطة الوطنية لمعالجة التشوهات البصرية في المنطقة.

وبيَّن أن عناصر المعالجات الفورية للتشوهات البصرية تشهد نسبة إنجاز مرتفعة، والعمل جار لتنفيذ إستراتيجيات وخطط الأمانة، لضمان كفاءة المعالجة لتلك المظاهر، وتحسين مستويات رضا السكان عن الجهود المبذولة، داعياً المواطنين للإبلاغ عن المخالفات، وأن يكونوا شركاء دائمين في تحسين المشهد الحضري.