حلبة كورنيش جدة تستضيف الجولة الحاسمة في كأس العالم للسيارات السياحية “دبليو تي سي آر”

الرياض – هاني البشر

عزز مايكل أزكونا صدارته في سلسلة كأس العالم للسيارات السياحية التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات، رافعاً رصيده إلى 297 نقطة بعد عطلة نهاية أسبوع رائعة على حلبة البحرين الدولية، وفاز سائق بي آر سي هيونداي ات سكودرا كورس، بالسباق الأول بعد انطلاقه من مركز الصدارة يوم الجمعة، وواصل حصد النقاط في السباق الثاني يوم السبت بعد احتلاله المركز الرابع وذلك بعد انطلاقه من المركز العاشر.

وأصبح السائق الإسباني على بُعد 6 نقاط فقط خلال الجولة التأهيلية في السباق الختامي للموسم في جدة، للفوز بكأس العالم للسيارات السياحية للمرة الأولى. ومع ذلك، لا يزال حلم الفوز باللقب قائماً لمنافسه الأرجنتيني نيستور جيرولامي، سائق فريق أول إينك دوت كوم ميونخ موتور سبورت، والذي لا يزال بإمكانه الفوز باللقب في جدة، على الرغم من الصعوبات التي واجهها خلال عطلة نهاية الأسبوع في البحرين.

ويعني هذا الصراع غير المحسوم على اللقب، فتح باب الاحتمالات على مصراعيه للفوز باللقب، إلا أن الشيء الوحيد المؤكد هو أن السباق الختامي للموسم على حلبة كورنيش جدة يشكّل حدثاً لا يفوّت، يومي 26 و27 نوفمبر الجاري.

– اكتمال جميع التحضيرات لإقامة النسخة الأولى للسلسلة في المملكة

اكتملت جميع التحضيرات لاستضافة النسخة الأولى للسلسلة في المملكة على سواحل البحر الأحمر، بعدما خضعت حلبة كورنيش جدة، التي ستستضيف السباق الختامي لسلسلة كأس العالم للسيارات السياحية، خلال الأشهر القليلة الماضية، لتغييرات كبيرة على المسار لإضافة المزيد من التنوع إلى الأحداث التي يمكن أن تقدمها الحلبة.

وستكون سلسلة كأس العالم للسيارات السياحية “دبليو تي سي آر”، هي السباق الأول على هذا المسار الجديد المتوافق مع معايير الاتحاد الدولي للسيارات من الدرجة الثالثة داخل حلبة كورنيش جدة موطن سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 منذ ظهورها لأول مرة في عام 2021.

وتتضمن التغييرات الجديدة ربط المنعطف 4 والمنعطف 20، لتشكل مسار جديد من 12 منعطف يوفر سباقات سريعة وحماسية مثل المسار الأساسي الأطول. وعلاوة على ذلك، تم أيضاً إضافة تدابير أمان إضافية تتضمن التغييرات في موضع السياج على المنعطفين 8 و10 الجديدين.

وإلى جانب الإثارة والحماس على مسار حلبة السباق، ستشهد عطلة نهاية الأسبوع تجربة ممتعة مع نادي السيارات فائقة الأداء لأصحاب السيارات الفاخرة في المملكة العربية السعودية، برعاية بترومين. ويعد النادي أحد أكثر الأندية تميزاً في المملكة العربية السعودية، فمن سباقات الفورمولا 1 إلى كأس العالم للسيارات السياحية، يعد نادي السيارات فائقة الأداء لأصحاب السيارات الفاخرة في المملكة العربية السعودية، جزءًا لا يتجزأ من برنامج سباقات الدعم لجميع أنشطة رياضة المحركات في حلبة كورنيش جدة. وبالإضافة إلى ذلك، سيحظى أعضاء SPORTSCCA بحق الوصول الحصري لاختبار كيفية عرض سياراتهم على حلبة سباق عالمية المستوى، حيث يمكن لأعضاء الناديين مشاركة شغفهم برياضة السيارات والاستمتاع بتجارب القيادة مرة واحدة في العمر على المسار الصحيح في بعض أكثر السيارات روعة في العالم.

بدوره، أعرب مارتن ويتيكر، الرئيس التنفيذي لشركة رياضة المحركات السعودية عن سعادته باستضافة السلسلة في جدة، قائلاً: “نتطلع للترحيب بالسائقين والفرق وكل المشاركين في كأس العالم للسيارات السياحية التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات هذا الشهر، حيث تحط السلسلة رحالها في المملكة العربية السعودية للمرة الأولى، كما ستوفر هذه الاستضافة فرصة رائعة لمشاهدة مسارنا الجديد المختصر والمتطور في حلبة كورنيش جدة، والذي ستشكل نهاية موسم السلسلة ظهوره الأول، وأدعو الجمهور إلى حجز تذاكرهم للاستمتاع بعطلة نهاية أسبوع لا تفوّت على حلبة كورنيش جدة ومشاهدة نهاية هذا الموسم المثير”.

من جانبه، قال جان بابتيست لي، مدير كأس العالم للسيارات السياحية في شركة ديسكفري سبورتس: ” تشكل فرصة استضافة كأس العالم للسيارات السياحية في المملكة العربية السعودية وعلى حلبة كورنيش جدة الجديدة، أمراً رائعاً بالنسبة إلى “دبليو تي سي آر” والمعنيين فيها، لا سيما مع هذا الحماس الكبير والشغف برياضة المحركات في المملكة، ويود سائقينا وفرقنا أن يشكروا الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وشركة رياضة المحركات السعودية على دعمهما القوي وترحيبهما الحار بالسلسلة. كان العمل على استحداث مسار بديل بطول 3.450 كم خصيصاً لسباق كأس العالم للسيارات السياحية، مهمة كبيرة، ولدينا ثقة بأن هذا التصميم سيسهم في تعزيز إثارة السباق، كما أن إقامة السباق الحاسم لهذا العام ليلاً وتحت الأضواء الكاشفة، بعتبر أمراً جديداً على السلسلة، ونتطلع إلى تجربته. ومع استمرار المنافسة على اللقب على مصراعيها أمام مختلف الاحتمالات، ستسهم بما لا يدع مجالاً للشك في جعل سباق “دبليو تي سي آر” في المملكة العربية السعودية عالقاً في الذاكرة لسنوات طويلة مقبلة”.