191 ريالاً سعر سهم صندوق الاستثمارات في “تداول”

جدة – البلاد

أكمل صندوق الاستثمارات العامة بنجاح، عملية بناء سجل الأوامر للمستثمرين من المؤسسات لبيع 12 مليون سهم في مجموعة تداول السعودية القابضة والتي تمثل 10 % من إجمالي رأس مال الشركة.

وبحسب بيان الصندوق، تم تحديد سعر الطرح النهائي عند 191 ريالاً، طبقا لنتائج عملية بناء سجل الأوامر، ما يعادل خصم 8.9% مقارنة بسعر إغلاق السهم يوم الخميس الماضي ، موضحا أن ملكيته ستصبح 60 % من إجمالي رأسمال الشركة بعد الطرح، وتخضع الأسهم المتبقية في الشركة إلى فترة حظر لمدة 90 يوماً، فيما سيتم تنفيذ عملية البيع من خلال الصفقات المتفاوض عليها خارج نطاق السوق اليوم الأحد قبل افتتاح السوق وفقا لآلية الصفقات المتفاوض عليها.

وكان صندوق الاستثمارات العامة قد أعلن أن عملية الطرح تشمل المستثمرين من المؤسسات في المملكة العربية السعودية، والمستثمرين من المؤسسات الأجنبية المؤهلة ، وفقاً للقواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة، والمستفيدين (من المؤسسات) من اتفاقيات المبادلة المبرمة مع مؤسسة سوق مالية مرخص لها وفق شروط وأحكام اتفاقيات المبادلة من قبل هيئة السوق المالية لشراء وتداول الأسهم في تداول السعودية نيابة عن هؤلاء المستفيدين، بالإضافة إلى المستثمرين من المؤسسات من دول مجلس التعاون الخليجي (بما في ذلك الشركات والصناديق).

وكانت الشركة قد طرحت 36 مليون سهم من أسهمها مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة للاكتتاب العام في نوفمبر 2021، خصص 70% منها للمؤسسات وتمت تغطية اكتتاب المؤسسات بـ121 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة، بينما خصص 30% من إجمالي الأسهم المطروحة للمكتتبين الأفراد (10.8 مليون سهم بسعر 105 ريالات للسهم، وتم تخصيص 10 أسهم كحد أدنى لكل مكتتب في الشركة).