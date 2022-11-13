نائب أمير منطقة مكة المكرمة يشهد توقيع تنفيذ أكثر من 6000 وحدة سكنية

جدة : البلاد

شهد صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، توقيع اتفاقية بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ، والوطنية للإسكان، لتنفيذ 6354 وحدة سكنية للإسكان التنموي، بقيمة إجمالية قدرت بـ 2,3 مليار ريال بمنطقة مكة المكرمة، وذلك بحضور نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبدالله بن محمد البدير.

وتهدف الاتفاقية إلى تنفيذ مشاريع سكنية للأسر الأشد حاجة ، لتشمل عدة مواقع في محافظتي جدة والطائف، خصصت 50 ٪ من المشاريع التي سيتم تفنيذها لسكان الأحياء العشوائية المزالة منازلهم بمحافظة جدة.

وتأتي هذه الاتفاقيات امتداداً لجهود وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لخدمة فئات وشرائح المواطنين كافة، بهدف تمكينهم من تملك المسكن الملائم في مختلف مناطق المملكة.