مع اقتراب الشتاء.. 6 أطعمة خارقة لتقوية مناعة الطفل

الشتاء يقترب وتبحث ملايين الأسر عن أنظمة لتقوية مناعة الطفل عبر الأطعمة أو المشروبات المختلفة.

ويمكن رصد أفضل الأطعمة الخارقة لإضافتها إلى نظام طفلك الغذائي لتعزيز مناعته مع حلول فصل الشتاء، وفقا لما نشره موقع “doctor.ndtv”.

6 أطعمة خارقة يجب أن تضيفها إلى نظام طفلك الغذائي هذا الشتاء:

1. اللبن الرايب

يجب أن يكون اللبن الرائب على رأس قائمة وجبات تعزيز المناعة للأطفال، إنه مليء بالبروبيوتيك.

والمعروف باسم البكتيريا الصحية يعزز صحة الأمعاء ، والهضم.

ويوفر مصدرًا وفيرًا للعديد من العناصر الغذائية الضرورية ، بما في ذلك الكالسيوم وفيتامين د والبوتاسيوم.

2. المكسرات

في الشتاء، تعد المكسرات مصدرًا رائعًا لكل من الطاقة والدفء.

امنح طفلك الصغير الكاجو والفول السوداني واللوز والفستق والجوز للحفاظ على صحتهم طوال الموسم.

3. البذور

تحتوي على نسبة عالية من العناصر الغذائية الأساسية مثل الألياف والدهون المتعددة غير المشبعة والأحادية.

4 البيض

يمنحك تناول البيض احتياجات الفيتامينات والبروتينات ويساهم في اتباع نظام غذائي متوازن خلال فصل الشتاء.

5. ثمار الحمضيات

أفضل الأطعمة لتعزيز المناعة هي بلا شك الفواكه الحمضية.

هذه الفاكهة هي مصدر جيد لفيتامين سي وتشمل الجريب فروت واليوسفي والليمون الحلو والبرتقال المغذيات الدقيقة.

6. الخضراوات الورقية

تشمل الخضراوات الورقية الخضراء، والتي يشار إليها عادة باسم الخضروات الصليبية، البروكلي واللفت والسبانخ والقرنبيط الكرنب.