سابقة تاريخية.. 6 حكمات يشاركن في قيادة مباريات مونديال قطر 2022

الرياض- فيصل الرقيبة

في سابقة تاريخية بنهائيات كأس العالم لكرة القدم، سيكون مونديال قطر 2022 على موعد مع التاريخ؛ حيث ستكون أول نسخة على الإطلاق تضم حكمات، حيث ستدخل 3 سيدات التاريخ، فقد أدرجت الفرنسية ستيفاني فرابار، والرواندية سليمة موكانسانغا، واليابانية يوشيمي ياماشيتا، ضمن قائمة 36 حكماً اختارهم الاتحاد الدولي (فيفا)، في حين ستشارك ثلاث سيدات أخريات كحكمات مساعدات. واختيرت الحكمات الثلاث بالإضافة إلى الحكمات المساعدات، وهن البرازيلية نويزا باك والمكسيكية كارين دياس ميدينا والأميركية كاثريننيسبيت، بعد أن أثبتن أنفسهن في لعبة الرجال.

وقال رئيس لجنة الحكام في «فيفا» الإيطالي بيارلويجي كولينا: «نؤكّد بوضوح أن الجودة هي التي تهمنا وليس الجنس». بالنسبة إلى فرابار (38 عاماً)، بدا اختيارها لكأس العالم بمثابة الخطوة المنطقية التالية، بعد الصعود السريع لها في مجال التحكيم على أعلى مستوى في أوروبا. فهي كانت أول امرأة تدير مباراة في دوري الدرجة الأولى الفرنسي عام2019، وفي العام نفسه تولت إدارة نهائي كأس العالم للسيدات في بلدها الأم.

أدارت فرابار أيضاً نهائي كأس السوبر الأوروبي 2019 بين ليفربول وتشيلسي الإنجليزيين، قبل أن تقود مباريات في دوري أبطال أوروباعام 2020 ثم نهائي كأس فرنسا الموسم الماضي. وعلقت فرابار على مشاركتها في كأس العالم: “أنا متأثرة فعلاً لأنني لم أتوقع ذلك، فلا شيء يعلو على كأس العالم”.