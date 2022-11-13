رينارد يستدعي العابد بدلا من المولد

جدة – هلال سلمان

قرر الفرنسي إيرفي رينارد مدرب منتخبنا الوطني استبعاد اللاعب فهد المولد من القائمة النهائية للمنتخب المشاركة في كأس العالم 2022 بقطر، وضم بدلا عنه اللاعب نواف العابد.

وقالت إدارة المنتخب السعودي في بيان نشر على تويتر: “بعد الاطلاع على مستجدات استئناف لجنة مكافحة المنشطات الدولية (WADA) في القضية المنظورة أمام محكمة التحكيم الرياضية (CAS) الخاصة باللاعب فهد المولد، وبعد مشاركة وجهات النظر مع الإدارة القانونية بالاتحاد السعودي لكرة القدم ومحامي الاتحاد السعودي لكرة القدم، وبناء على ذلك وكإجراء احترازي، قرر المدير الفني إيرفي رينارد استبعاد اللاعب من القائمة المشاركة في كأس العالم 2022 بقطر، واستدعاء اللاعب نواف العابد للانضمام إلى القائمة.