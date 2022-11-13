جلال قادري مدرب المنتخب التونسي: شكراً للشعب السعودي ولاتحاد القدم.. ومجموعتنا متوازنة

الدمام-حمود الزهراني

قدم الكابتن جلال قادري المدير الفني للمنتخب التونسي الشكر والتقدير للشعب السعودي وإدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم على حسن الاستقبال وكرم الضيافة.

وقال قادري: الحمد لله معسكر المنتخب التونسي يسير حسب الأهداف التي رسمناها قبل المجيء إلى الدمام، وبحكم عملي في المنطقة الشرقية نعرف خصوصيتها وأنها بنفس المناخ الذي سنعيشه في الدوحة، إن شاء الله، وكان اختيار المعسكر في المنطقة الشرقية مدروسا.

وعن مجموعة المنتخب التونسي في المونديال قال: لاشك أن المواجهات سيكون فيها تنافس وحضور، وكل المنتخبات على مستوى عال جدا، والمنتخب التونسي معه المنتخب الفرنسي حامل اللقب ومنتخب الدنمارك القوي، والمنتخب الأسترالي يتمتع بإمكانيات كبيرة، ونعتبر مجموعتنا متوازنة، وعلى الورق يمكن ما تكون حظوظنا كبيرة، ولكن المنتخب التونسي يتمتع لاعبوه بالخبرة. وعن حظوظ المنتخبات العربية، قال قادري أعتقد أن المنتخب السعودي عنده مدرب على دراية كبيرة بمثل هذه المشاركات، والكرة السعودية تشهد تطورا كبيرا ومن حق الشعب السعودي أن يطمح بمشاركة تكون الأفضل في تاريخ الكرة السعودية. ومنتخب قطر البلد المنظم ويسعى للمنافسة، واتمنى لهم التوفيق، والمنتخب المغربي إمكانياته ممتازة، وأتمنى التوفيق لكل المنتخبات العربية في هذا المحفل الدولي الكبير.