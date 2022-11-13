توقيع اتفاقية لممارسة منظم المياه مهامه في جميع مطارات المملكة

البلاد : متابعات

وقع منظم المياه والهيئة العامة للطيران المدني اتفاقية تعاون بشأن ممارسة المنظم مهامه التنظيمية المتصلة بمناطق تحلية المياه وتنقيتها ومعالجتها وتخزينها تشغيلياً في جميع مطارات المملكة.

ومثل منظم المياه في التوقيع على الاتفاقية معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس اللجنة التوجيهية لمنظم المياه المهندس منصور بن هلال المشيطي، وعن الهيئة العامة للطيران المدني معالي رئيس الهيئة الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج.

وتنص الاتفاقية على التزام الجهات المالكة للمحطات ومرافق المياه بالتقدم لمنظم المياه للحصول على التراخيص الازمة لكل نشاط بعد استيفاء الضوابط والمتطلبات الخاصة بالتراخيص، بما يضمن توفير إمدادات المياه بشكل آمن، ونظيف، وموثوق به، وبجودة عالية، كما تضمنت الاتفاقية آلية التنسيق بين الطرفين لتنفيذ أحكامهما بما يضمن حقوق الطرفين.