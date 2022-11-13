تعزيز الاستثمارات مع بريطانيا والمغرب

شرم الشيخ – البلاد

التقى وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريِّف، مع وزير الأعمال والطاقة والإستراتيجية الصناعية البريطاني غرانت شابس، بحضور نائب الوزير لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر.

وجرى خلال اللقاء مناقشة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في قطاعي الصناعة والتعدين، وتبادل الآراء حول عدد من الموضوعات التي تهم البلدين، بما يسهم في رفع مستوى التعاون في القطاعين ، ووجَّه وزير الصناعة والثروة المعدنية الدعوة لوزير الأعمال والطاقة والإستراتيجية الصناعية البريطاني، لحضور مؤتمر التعدين الدولي الذي يُقام في مدينة الرياض في يناير المقبل.

كما التقى الوزير بندر الخريف ، بوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المملكة المغربية الدكتورة ليلى بنعلي، وجرى مناقشة سبل التعاون المشتركة بين المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية في قطاع التعدين؛ وتعزيز التعاون المشترك ، واستعراض الفرص الاستثمارية ومستهدفات الوزارة لجذب الاستثمارات النوعية، في الوقت الذي أبدت الوزيرة المغربية اهتمامها بالاستفادة من تجربة السعودية الناجحة في حوكمة قطاع التعدين، واتفقا على أهمية تطوير الموارد البشرية والتدريب لتحقيق النمو والاستدامة في القطاع.

ووجه وزير الصناعة والثروة المعدنية الدعوة لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المملكة المغربية لحضور مؤتمر التعدين الدولي الذي تستضيفه الرياض.