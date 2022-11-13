بعد ختام معسكر الدمام .. منتخب تونس يشد الرحال إلى مونديال قطر

الدمام-حمودالزهراني

تغادر بعثة المنتخب التونسي لكرة القدم غداً الاثنين إلى العاصمة القطرية الدوحة استعدادا للمشاركة في مونديال قطر 2022 وذلك بعد ختام معسكر الفريق في الدمام الذي استمر لمدة أسبوع على ملعب الأمير محمد بن فهد، تحت إشراف المدرب التونسي جلال قادري، بحضور جميع اللاعبين المختارين للمونديال، وقد ركز المدرب على النواحي الفنية ورفع المعدل اللياقي وتطبيق بعض الأساليب والخطط الفنية وذلك استعدادا لمواجهة الدنمارك في افتتاح مشوار المنتخب التونسي في المونديال.

وقد شهد معسكر الدمام حماسا وروحا كبيرة من اللاعبين الذين أكدوا استعدادهم للمونديال. وكان المسؤولون عن المنتخب التونسي، وبموافقة المدير الفني جلال قادري قد اختاروا الدمام لإقامة المعسكر الختامي تحضيرا لمونديال قطر، لتشابه المناخ.