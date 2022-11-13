اهتمام واسع بالصناعات العسكرية السعودية

الرياض- البلاد

حظيت مشاركة الهيئة العامة للصناعات العسكرية في معرض البحرين الدولي للطيران باهتمام واسع من قبل الزوار والمختصين في المجال العسكري للتعرف على آخر مستجدات المملكة في قطاع الصناعات الدفاعية والعسكرية والأمنية، وما يزخر به القطاع من قدرات محلية تلبي الاحتياجات المعلوماتية للأجهزة العسكرية ، حيث تضمن جناح الهيئة مشاركة الشركة السعودية للصناعات العسكرية ومعرض الدفاع العالمي حضور عدد من المسؤولين والمستثمرين في قطاع الصناعات العسكرية، واستعرضت الهيئة خلال المشاركة إستراتيجية المملكة لتطوير قدراتها الصناعية العسكرية الوطنية، والسعي إلى توطين القطاع من خلال نقل التقنية ودعم المستثمر المحلي وتوفير فرص العمل لأبناء وبنات الوطن.

وقال محافظ الهيئة المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، إن مشاركة الهيئة في المعرض تأتي امتدادًا لجهود الهيئة وشركائها من القطاعَين العام والخاص الرامية لتحقيق مستهدفات المملكة، وتعزيز الاستقلالية الاستراتيجية، ورفع الجاهزية العسكرية في قطاع الصناعات العسكرية، والوصول إلى توطين ما يزيد على 50 % من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية.

وثمن المهندس العوهلي الاهتمام الكبير والدعم غير المحدود من لدن قيادة المملكة الرشيدة، لتطوير القطاع والمُضي قُدمًا في تحقيق مستهدفات الرؤية للاستدامة، وتوفير الفرص الوظيفية في القطاعين العام والخاص، ونقل التقنية، ودفع عجلة التنمية عبر تعزيز العائدات غير النفطية، بالإضافة إلى دعم الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة الناجحة لتسهم في دعم الاقتصاد السعودي على نطاق أوسع، وتحقيق الأولويات الوطنية المتمثلة في رفع القدرات، وتعزيز الكفاءة والتشغيل المشترك بين الجهات الأمنية والعسكرية كافة، وتطوير قطاع صناعات عسكرية محلية مستدام، ورفع مستويات الشفافية وكفاءة الإنفاق.