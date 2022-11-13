«الغذاء» تحصد شهادة الجودة في خدمة المستفيدين

الرياض ـ البلاد

حصلت الهيئة العامة للغذاء والدواء على شهادة الجودة لمراكز خدمة المستفيدين “حياك”، خلال الحفل الذي أقيم بمقر الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بمناسبة اليوم العالمي للجودة.

وجاء استحقاق “الغذاء والدواء” بعد نجاحها في تطبيق معايير الشهادة الصادرة من قبل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة على مختلف أنواع المراكز التي يتم فيها تقديم الخدمات للمستفيدين.

وتُعنى الشهادة المقدمة من “المواصفات السعودية” بتطوير مراكز خدمة العملاء في جميع المنظمات الحكومية والخاصة وغير الربحية، وتغطي الخدمات المباشرة المقدمة للمستفيدين في إطار حصولهم على منتج أو خدمة، ويشمل ذلك التواصل الشخصي المباشر والمكالمات الهاتفية، وأنظمة الخدمة الذاتية، والخدمات الإلكترونية وغيرها من العمليات المماثلة بهدف رفع مستوى مراكز خدمة المستفيدين، وتسهيل الإجراءات واختصار العمليات وتوفير معايير موحَّدة للخدمة، إضافةً إلى رفع مستويات رضا المستفيدين ورفع معايير الأداء، وكذلك تحسين بيئة المكان في تقديم الخدمة لضمان جودة ما تقدمه مراكز خدمة المستفيدين بالمنشآت من خدمات وفقاً لأسس العمل المؤسسي وبما يتوافق مع متطلبات نظم إدارة الجودة المختلفة.