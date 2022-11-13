الرياضة

الأخضر الأولمبي يعاود تدريباته استعدادًا للقاء قطر في نهائي غرب آسيا

صحيفة البلادaccess_time19 / ربيع الآخر / 1444 هـ      13 نوفمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض – هاني البشر

عاود المنتخب الوطني تحت 23 عامًا اليوم الأحد تدريباته في جدة، بعد مباراته مع منتخب عمان أمس السبت، ضمن الدور نصف النهائي من بطولة كأس اتحاد غرب آسيا تحت 23 عامًا 2022.

وأجرى لاعبو “الأخضر” حصتهم التدريبية مساء اليوم على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، قُسّموا خلالها إلى مجموعتين، أدت المجموعة الأولى، التي ضمّت اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في مباراة الأمس مرانًا استرجاعيًا، في حين أجرت المجموعة الأخرى مرانًا تكتيكي وسيلاقي المنتخب الوطني تحت 23 عامًا منتخب قطر بعد غدٍ الثلاثاء، في المباراة النهائية على كأس اتحاد غرب آسيا 2022.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.