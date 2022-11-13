الأخدود يعتلي صدارة دوري ” يلو”.. والرياض يكتسح العين

حائل- خالد الحامد

اعتلى فريق الأخدود صدارة دوري« يلو»، بعد فوزه الكبير بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ضيفه جدة، على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية بنجران في الجولة الثانية عشرة من المسابقة.

انتهى الشوط الأول بثلاثية، سجلها حسين الزبداني، ومصلح الشيخ، وبرهان حكيمي في الدقائق 26 و33، 43، فيما أضاع المهاجم عثمان باتو ركلة جزاء كانت كفيلة بزيادة الغلة في الدقيقة 45+5.

وفي الشوط الثاني تحسن أداء جدة، واستطاع تقليص الفارق عن طريق هزاع عسيري بالدقيقة 52 وأضاف عبدالإله هوساوي الهدف الثاني لجدة من ركلة جزاء في الدقيقة 89 من عمر المباراة.

وارتفع «الأخدود» برصيده إلى 24 نقطة وقفز إلى المركز الأول ” مؤقتا ” فيما بقي جدة عند 18 نقاط في المركز الخامس.

وواصل فريق الرياض حضوره المميز مستوى ونتائج، بعد فوزه على فريق العين بثلاثة أهداف نظيفة، في المواجهة التي احتضنها استاد الأمير تركي بن عبدالعزيز بالرياض.

سجل ثلاثية الرياض، نيكولا ستيكوفيتش بالدقيقة 14، وفهد الرشيدي بالدقيقة 45 ، وينس كولز د 90+1.

بهذه النتيجة رفع الرياض رصيده إلى 16 نقطة بالمركز الثامن، وبقي العين في مركزه قبل الأخير برصيد 8 نقاط.