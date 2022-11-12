فريق الجنوب أفريقية نيكول غارسيا ينتزع بطولة أرامكو لجولف فرق السيدات في جدة

– الألمانية كيارا نوجا تُتوج باللقب الفردي

جدة- خالد مرضاح

اختتمت اليوم السبت منافسات آخر بطولات سلسلة أرامكو للفرق المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة تحت ظل الجولة الأوروبية للسيدات، التي احتضنها نادي وملعب رويال غرينز في جدة.

حيث شهدت البطولة تألق النجمة الألمانية كيارا نوجا سفيرة قولف السعودية بانتزاعها اللقب الفردي بعد أن أنهت منافسات اليوم الأخير بتسجيلها 13 ضربة تحت المعدل حيث قدمت أداءً قوياً وحافظت على مستواها لتتمكن من التفوق على النجمة الإنجليزية تشارلي هول عند التصفيات بفارق ضربة واحدة.

NOJA WINS IT! 16-year-old Chiara Noja wins the Aramco Team Series Jeddah individual event 🇩🇪 🤩#AramcoTeamSeries #BringTheEnergypic.twitter.com/vByRwCzcMS — Aramco Team Series (@Aramco_Series) November 12, 2022

وعبرت الألمانية نوجا التي دخلت عالم القولف بعمر 3 سنوات فقط عن فرحتها بالفوز قائلة: “لا أعتقد أنني استوعبت النتيجة حتى الآن، يبدو أنني سأشعر بحجم الفوز بعد انتهاء اليوم، الموقف الطريف أنه قبل التصفيات أراني والدي صورة لي مع تشارلي هول عندما كنت في العاشرة من عمري فكأننا عُدنا بالزمن اليوم.”

وأضافت نوجا صاحبة الـ 16 عاماً، المقيمة في دبي حالياً: “عملت بجد واجتهاد طوال السنوات الماضية حتى أصل لهذا اليوم وأحقق اللقب.” وأكملت: “لن أفكر بشيء الآن سوى تقدير هذه اللحظة العظيمة فسأخرج لتناول وجبة لذيذة وأستمتع بأفضل يوم لي على الإطلاق.”

من جهة أخرى، تمكن فريق النجمة الجنوب أفريقية نيكول غارسيا من انتزاع صدارة ترتيب سلسلة بطولات أرامكو للفرق ويتكون فريقها من الجنوب أفريقية كاساندرا أليكساندر والتشيكية تاريزا ماليكا واللاعبة المغربية الهاوية سونيا بايحيى بعد تعادل الفريق بالأمس بنتيجة 29 ضربة تحت المعدل مع فريق النمساوية كريستين وولف وفريقها الذي يتكون من كل من الأسكتلندية لورا بيفردج والأمريكية ألكساندرا سواين واللاعبة الهاوية السعودية رغدة العيساوي.

وقد رشحت قائدة الفريق الفائز اللاعبة الجنوب أفريقية غارسيا التي تقود الفريق الفائز للمرة الثانية هذه السنة بعد بطولة لندن مواطنتها في الفريق أليكساندر لتلعب الضربة الفاصلة لتحديد الفريق الفائز، ونجحت أليكساندر بذلك.

وتعلق على ضربتها الحاسمة أليكساندرا بعد أـن تسببت بفوز الفريق: “البداية كانت متوترة جداً فحملت على ظهري مسؤولية كبيرة، لكنني أستطيع أن أقول إنني وثقت في نفسي ولعبي وأعتقد أن سر الفوز يكمن في مضرب 7 الحديدي الذي قررت استخدامه في الضربة الأخيرة.”