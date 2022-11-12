طريقة عمل غموس البصل الأخضر

مزيج من البصل الأخضر والثوم والليمون والفلفل الحار الممزوج في قاعدة كريمية ويعتبر طبق مقبلات سهلة ولذيذة

المقادير اللازمة

1 ملعقة صغيرة زيت زيتون

5 حبات بصل خضراء مقطعة مع المزيد للتزيين (اختياري )

1 1/2 ملعقة صغيرة ثوم مفروم طازج

جبنة كريمية طرية

1 كوب كريمة حامضة

1 ملعقة صغيرة عصير ليمون

1/2 ملعقة صغيرة فلفل حار

1/2 ملعقة صغيرة ملح أو حسب الرغبة

1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود أو حسب الرغبة

شيبس خفيف أو خضار للتغميس

طريقة العمل

سخني زيت الزيتون في مقلاة صغيرة على نار متوسطة

يضاف البصل الأخضر والثوم إلى المقلاة

يطهى لمدة 2-3 دقائق لكل جانب

ينقل البصل الأخضر المطبوخ والثوم إلى محضر الطعام ثم يضاف الجبن الكريمي والقشدة الحامضة وعصير الليمون والفلفل الحار وملح + الفلفل الأسود

امزج حتى يصبح المزيج ناعمًا حوالي 2-3 دقائق

ينقل البصل الأخضر إلى وعاء ويبرد في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل

قدميها على الفور مع المزيد من البصل الأخضر المفروم كزينة ورقائق خفيفة أو خضار للغمس