المرأه صحة و عافية

طريقة عمل حمص الفاصوليا البيضاء

نيفين عباسaccess_time18 / ربيع الآخر / 1444 هـ      12 نوفمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

لمسة من غموس كلاسيكي من الفاصوليا البيضاء مع الليمون والثوم والكمون

المقادير اللازمة

2 كوب فاصوليا بيضاء مسلوقة
1/3 كوب زيت زيتون مع المزيد للتزيين (اختياري )
2 ملعقة كبيرة عصير ليمون
1 ملعقة كبيرة طحينة
1 ملعقة صغيرة ثوم طازج مفروم
1 ملعقة صغيرة كمون مطحون
1 1/2 ملعقة صغيرة ملح
1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود
شيبس او خضروات للتقديم

طريقة العمل

في محضر الطعام أضيفي حبوب الفاصوليا وزيت الزيتون وعصير الليمون والطحينة والثوم والكمون والملح والفلفل الأسود.
امزجي حتى تصبح ناعمة حوالي 1-2 دقيقة
قدميها على الفور بزيت الزيتون للتزيين (اختياري) ورقائق للتغميس

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

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