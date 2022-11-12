طريقة عمل حمص الفاصوليا البيضاء

لمسة من غموس كلاسيكي من الفاصوليا البيضاء مع الليمون والثوم والكمون

المقادير اللازمة

2 كوب فاصوليا بيضاء مسلوقة

1/3 كوب زيت زيتون مع المزيد للتزيين (اختياري )

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون

1 ملعقة كبيرة طحينة

1 ملعقة صغيرة ثوم طازج مفروم

1 ملعقة صغيرة كمون مطحون

1 1/2 ملعقة صغيرة ملح

1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود

شيبس او خضروات للتقديم

طريقة العمل

في محضر الطعام أضيفي حبوب الفاصوليا وزيت الزيتون وعصير الليمون والطحينة والثوم والكمون والملح والفلفل الأسود.

امزجي حتى تصبح ناعمة حوالي 1-2 دقيقة

قدميها على الفور بزيت الزيتون للتزيين (اختياري) ورقائق للتغميس