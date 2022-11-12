شاهد.. مانشستر سيتي يخسر أمام برينتفورد بثنائية

خسر -حامل اللقب- مانشستر سيتي أمام برينتفورد اليوم السبت 2-1 ضمن مباريات الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أقيمت المباراة في ملعب “الاتحاد” معقل مانشستر سيتي أمام نحو 50 ألف مشجع، وبصافرة الحكم الإنجليزي بيتر بانكس.

افتتح المهاجم الإنجليزي إيفان توني التسجيل في المباراة لصالح فريق برينتفورد عند الدقيقة 16 من ضربة رأس متقنة.

وعادل مواطنه فيل فودين النتيجة لمانشستر سيتي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول إثر تمريرة من السويسري مانويل أكانجي.

استمر ضغط مانشستر سيتي للتقدّم في النتيجة، لكنه تلقّى هدفًا مفاجئًا في الدقيقة الثامنة بعد التسعين عبر إيفان توني مجددًا.

تجمد رصيد مانشستر سيتي عند 32 نقطة في المركز الثاني، خلف أرسنال الذي يمتلك 34 نقطة ولديه مباراة أمام وولفرهامبتون.

شاهد أهداف مانشستر سيتي وبرينتفورد 2-1