شاهد.. ليفربول يكتسح ساوثهامبتون بثلاثية في البريميرليغ

انتصر ليفربول بثلاثة أهداف لواحد 3-1 أمام ساوثهامبتون السبت، في إطار مباريات المرحلة الـ16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجّل أهداف ليفربول كل من المهاجم داروين نونيز في الدقيقتين 21 و42. والجناح البرازيلي روبرتو فيرمينو بالدقيقة السادسة.

دارت أحداث اللقاء في أرضية ملعب “أنفيلد” معقل ليفربول أمام قرابة 40 ألف مشجّع، بإدارة تحكيمية من سيمون هوبر.

ورفع ليفربول رصيده إلى 22 نقطة في المركز الـ6 باللائحة. فيما تجمد رصيد ساوثهامبتون عند 12 نقطة بالمركز قبل الأخير.

شاهد أهداف ليفربول وساوثهامبتون 3-1