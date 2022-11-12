رقم قياسي.. روبرتسون المدافع الأكثر صناعة في تاريخ البريميرليغ!

أصبح الاسكتلندي ونجم نادي ليفربول، أندي روبرتسون (28 عامًا) أكثر مدافع يصنع أهدافًا في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

روبرتسون عادل الرقم القياسي المسجّل باسم لاعب إيفرتون السابق، ليتون بينز، الذي صنع 53 هدفًا في المسابقة بين 2007 و2020.

وقدّم روبرتسون اليوم السبت تمريرتين حاسمتين في فوز ليفربول بملعبه “أنفيلد” أمام ساوثهامبتون 3-1 بالجولة الـ16 من البريميرليغ.

وتساوى روبرتسون مع بينز بـ53 تمريرة حاسمة لكل منهما في البريميرليغ، مع ملاحظة أن روبرتسون خاض 190 مباراة أقل من بينز.

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وفد روبرتسون إلى ليفربول صيف عام 2017 من هال سيتي الإنجليزي مقابل 9 ملايين يورو، ويقضي حاليًا موسمه السادس مع الريدز.

شاهد ملخص مباراة ليفربول وساوثهامبتون 3-1