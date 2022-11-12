الترجي ينتزع كأس الاتحاد السعودي لرفع الأثقال للكبار

الرياض- محمد الجليحي

تُوج يوم السبت رباعو نادي الترجي بالمركز الأول وكأس الاتحاد السعودي لرفع الأثقال للكبار بمجموع 733 نقطة، فيما حل نادي الطرف ثانياً بمجموع 730 نقطة، وجاء نادي الخويلدية ثالثاً بمجموع 726 نقطة، ثم نادي الهدى رابعاً بمجموع 682 نقطة، وجاء نادي النور خامساً بمجموع 612 نقطة ونادي الهلال سادساً بمجموع 366 نقطة ونادي الأهلي سابعاً بمجموع 331 نقطة، ونادي النصر ثامناً بمجموع 303 نقاط في ختام البطولة التي أقيمت منافساتها على مدار ثلاثة أيام على الصالة الرياضية بنادي النور بالقطيف ( سنابس).

شارك في البطولة 80 رباعا يمثلون 10 أندية هي (العمران – الطرف – النصر –الأهلي – الخويلدية –الهدى – النور- السلام –الترجي- الهلال ) وشارك الرباعون في منافسات الأوزان التالية): 55 – 61 – 67 – 73 – 81 – 89 – 96 – 102 –109-109+)

وجاءت نتائج منافسات الأوزان على النحو التالي:

– منافسات وزن 55 كجم حقق عقيل عبدالله الحاسم المركز الأول (نادي العمران) وحل هاشم حسن الخضراوي (نادي الترجي) ثانياً وجاء حسام علي ال دغام (نادي النور) بالمركز الثالث.

– منافسات وزن 61 كجم حقق سراج عبدالرحيم ال سليم المركز الأول ( نادي الترجي ) وحل منصور عبدالرحيم ال سليم ( نادي الترجي ) ثانياً وجاء داحش محمد كليبي ( نادي الهلال ) بالمركز الثالث.

– منافسات وزن 67 كجم حقق محمد باسم المرزوق المركز الأول ( نادي الهدى ) وحل جاسم محمد الزوري ( نادي الهدى) ثانياً وجاء ليث علي الباقر ( نادي الترجي ) بالمركز الثالث.

– منافسات وزن 73 كجم حقق نواف محمد المزيدي المركز الأول ( نادي الطرف ) وحل جواد عادل ال قيصوم ( نادي الهدى ) ثانياً وجاء مهدي محمد ال حميد ( نادي الخويلدية ) بالمركز الثالث.

– منافسات وزن 81 كجم حقق علي علوي العلوي المركز الأول ( نادي الخويلدية ) وحل عبدالله باسم المرزوق ( نادي الهدى) ثانياً وجاء حسن علي البحراني ( نادي الترجي ) بالمركز الثالث.

– منافسات وزن 89 كجم حقق إسماعيل إبراهيم ال صويلح المركز الأول ( نادي الخويلدية ) وحل نواف بدر العيد ( نادي الطرف ) ثانياً وجاء حسن علي ال عجيان ( نادي الترجي ) بالمركز الثالث.

– منافسات وزن 96 كجم حقق علي يوسف العثمان المركز الأول ( نادي الطرف ) وحل محمد إبراهيم ال حمقان ( نادي الخويلدية) ثانياً وجاء حسين عبدالرزاق الماجد ( نادي الترجي ) بالمركز الثالث

– منافسات وزن 102 كجم حقق جهاد ياسر ال عزوي المركز الأول ( نادي الترجي ) وحل سامي احمد العثمان ( نادي الطرف ) ثانياً وجاء محمد علوي العلوي ( نادي الخويلدية ) بالمركز الثالث.

– منافسات وزن 109 كجم حقق علي احمد الخزعل المركز الأول ( نادي الطرف ) وحل احمد رضى ال حمقان ( نادي الخويلدية) ثانياً وجاء يوسف سعيد العباس ( نادي الهدى ) بالمركز الثالث.

– منافسات وزن +109 كجم حقق حسن أسعد ال راضي المركز الأول ( نادي الخويلدية ) وحل عبدالله معيض الشمراني ( نادي الاهلي) ثانياً وجاء حسن كامل المهر ( نادي الترجي ) بالمركز الثالث.