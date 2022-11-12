الأمير عبدالعزيز بن سعد يتوّج يزيد الراجحي بلقب رالي حائل الدولي

حائل- خالد الحامد

تصوير- معزي السويدي

رعى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل رئيس هيئة تطوير منطقة حائل، رئيس اللجنة العليا المنظمة لرالي حائل تويوتا الدولي 2022، مساء اليوم السبت حفل ختام رالي حائل تويوتا الدولي 2022 في نسخته الـ 18 الذي يمثل الجولة السابعة من كل من كأس العالم لراليات الباها من الاتحادين الدوليين للسيارات “فيا” والدرّاجات النارية “فيم”، والجولة الثالثة من كأس الشرق الأوسط لراليات الباها، والجولة الثالثة من بطولة تويوتا السعودية للراليات الصحراوية ، وذلك في مركز “المغواة ” الترفيهي بحائل، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبد الله الفيصل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وعدد من المسؤولين، حيث توّج سموه السائق السعودي يزيد الراجحي بلقب باها السعودية – حائل 2022، فيما توّج سموه الدراج الإماراتي محمد البلوشي بلقب فئة الدراجات النارية العادية، والدراج السعودي هيثم التويجري بلقب فئة الدراجات النارية رباعية العجلات “كوادز”.

سمو أمير منطقة حائل يكرم اللجان التنظيمية والرعاة لرالي حائل تويوتا الدولي.#رالي_حائل_تويوتا_الدولي_2022 pic.twitter.com/3IOujvUyYJ — رالي حائل تويوتا الدولي 2022 (@Rallyhail10) November 12, 2022

وأهدى سمو أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، نجاح المهرجان بعد الله، إلى القيادة الرشيدة، التي دعمته دعماً غير منقطع، الذي به استطاع الرالي تحقيق مايهدف إليه. وشكر سموه الله على اختتام هذه البطولة بكل سلامة؛ حيث لم يكن هناك مايُعكّر صفوها ،الأمر الذي قادها إلى نجاح عال جداً. وأشار سموه إلى أن الطبيعة والمنطقة والأجواء والمتسابقين، جعلت للمهرجان أبعادا نفسية وسياحية لجميع المتسابقين وكل من هو في منطقة حائل. وأكد سموه أن بطولة رالي حائل تعتبر من بطولات المملكة الناجحة التي عكست قدرة هذه الدولة المباركة، ومن خلال أبناء هذا الوطن وقدرتهم على تنظيم أي فعالية.

أمير منطقة حائل يكرم الفائز برالي حائل تويوتا الدولي 2022 في نسخته( 18 ) البطل يزيد الراجحي ويكرم الفائزين الأوائل بمختلف الفئات.#رالي_حائل_تويوتا_الدولي_2022 pic.twitter.com/mXP3nniLR5 — رالي حائل تويوتا الدولي 2022 (@Rallyhail10) November 12, 2022

واعتبر سموه أن اعتماد بطولة الدرجات بطولة عالمية الذي يثري فعالية الرالي ونتطلع إلى تواجد فعاليات مصاحبة للرالي أكثر بكثير من الموجودة حالياً.

وأكد سموه أن حائل فرضت نفسها على بطولة الراليات بحكم قدرتها المكانية التي أعطتها الأولوية في هذا الأمر، وهي تستحق أن يكون لها تواجد قوي يُستفاد منه ويجعلها مكاناً مناسباً لبطولات دولية أخرى.

وعن اختلاف تواريخ إقامة رالي حائل من عام لآخر،أشار سموه إلى أنه في كل مرحلة يتم قياس الأمر واختيار الأوقات الأنسب ولن يكون هناك اختلاف كبير في المُدد. وأبان سموه أن رالي دكار يُثري رالي حائل والعكس صحيح ،ويساهمان في إيجاد المناخ الرياضي لمحركات السيارات.

وفي نهاية حديث سموه،أكد أن استمرار رالي حائل إلى النسخة ١٨ لم يكن لولا الله ثم دعم القيادة الرشيدة وقدرة أبناء المنطقة على إدارته التي وجد الرالي نفسه في حائل بحكم إمكانيات المنطقة وجعلته أيقونة للمغامرة، وحرص المتسابقين على السباق على أرض حائل متنوعة التضاريس.

وشكر صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبد الله الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، سمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه على الدعم الكبير الذي وجدته الفعالية الرياضية الكبيرة في المنطقة، كما شكر جميع الجهات المشاركة في إنجاح الرالي.