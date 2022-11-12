افتتاح” رياض زوو” بفعاليات مثيرة متنوعة

الرياض- غدير الطيار

افتتحت في الرياض(رياض زوو) حيث الفعاليات المتنوعة بحلة جديدة ومبهرة والحيوانات المتنوعة. زوار” رياض زوو” استمتعوا بجمال الطبيعة وروعة التنظيم، والفعاليات الشيقة ومنها جدار التسلق حيث يكون مكانك فوق في القمة!

تسلّق الحائط وتحدى نفسك للوصول للأعلى لتعيش شعور الأبطال! وكذلك بيت السلاحف حيث يتعرف الأطفال على سلاحف من أنواع مختلفة! يتفاعل معها الجمهور في تجربة لا تنسى! وكذلك تجربة الأسود، وأيضا التفاعل مع الزرافة والقرود والكنغر.

حديقة الحيوان تعتبر من الوجهات السياحة في السعودية التي يتردد عليها الزوّار باستمرار، وتعرف محلياً باسم حديقة الملز، بسبب وقوعها في حي الملز بالرياض.

وقد تأسست عام 1987 والآن ترجع بشكلها الجديد وبأكثر من 1300 حيوان من 190 فصيلة في 6 مناطق محمية، بتجارب كثيرة! أبرزها بيت قرد البونقو، وتجارب التفاعل مع الحيوانات، وألعاب تتحدى بها نفسك؛ مثل لعبة شد الحبل مع الأسد الأبيض! وغيرها الكثير من الفعاليات التي تبهر الزائرين.