أطعمة المرأة الحامل التى تحميها من الغثيان الصباحى

المرأة الحامل لديها أعراض مرضية معينة أبرزها شعورها بالغثيان، وخصوصًا في الصباح الباكر بعد استيقاظها من النوم.

تفسر خبيرة التغذية الألمانية كريستينا جيفيرت سبب الشعور بهذا الشعور.

وتقول إنه يرجع في الغالب إلى انخفاض مستوى السكر بالدم.

لكن رغم ذلك، حذرت جيفيرت من تناول الأطعمة الغنية بالسكر، لأنها تسبب ارتفاع مستوى السكر بالدم سريعًا، ثم يعقبه انخفاض شديد.

وقالت خبيرة التغذية الألمانية إن الأفضل في مواجهة غثيان الحمل هو العمل على ثبات مستوى السكر بالدم.

وأوضحت جيفيرت أن ذلك يتم من خلال تناول الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات مثل البقسماط والموز وكوب شاي محلى قليلا.

وأكدت الخبيرة الألمانية أن الشعور بالغثيان غالبا ما يتلاشى بعد مرور ربع ساعة تقريبا من تناول الوجبات المذكورة.