غدا.. اختتام بطولة جاهز الدولية الأولى لقفز الحواجز

الرياض- غدير الطيار

تختتم غداً السبت فعاليات بطولة جاهز الدولية الأولى لقفز الحواجز، التي تقام في مقر قفز السعودية بالرياض وسط مشاركة أكثر من 100 فارس وفارسة من عدة دول عربية وأوروبية. وتأتي بطولات جاهز الدولية ضمن عقد الرعاية الذي تم بين شركة جاهز والاتحاد السعودي للفروسية في شهر سبتمبر الماضي لرعاية دوري قفز الحواجز وإقامة بطولات دولية تحت مسمى جاهز لتعزيز الشراكة وفرص الاستثمار بين الطرفين.

وكانت منافسات البطولة قد انطلقت أمس الخميس بإقامة ستة أشواط، واستطاع الفارس حسن آل هادي أن يتوج بأول الأشواط على ارتفاع 115 سم ليحل في المركز الثاني الفارس خالد بهكلي وثالثاً الفارس عبدالرحمن البلادي، وفي الشوط الثاني المخصص للفرسان الشباب ارتفاع 115 سم حصل على المركز الأول الفارس عبدالعزيز العيد فيما جاء في المركز الثاني الفارس مهند الدخيل الله وثالثاً الفارس حسن آل هادي، وفي الشوط الثالث ارتفاع 125 سم توج الفارس سعد الشهراني بطلاً للشوط، فيما ذهب المركز الثاني للفارس عبدالعزيز العيد وثالثاً للفارس لوبيز دو اوسا، وفي الشوط الرابع من البطولة على ارتفاع 125 سم استطاع الفارس عبدالله الشربتلي أن يحقق المركز الأول، وفي الشوط الخامس ارتفاع 130 سم توج الفارس خالد المبطي بطلاً للشوط، وحل ثانياً الفارس العراقي فالح الدليمي، وجاء ثالثاً الفارس الأردني إبراهيم بشارات، وفي آخر أشواط اليوم الأول على ارتفاع 145 سم خطف صدارته الفارس السعودي عبدالله الشربتلي ليحل الفارس الألماني ديفيد ويل ثانياً، وجاء الفارس الأردني هاني كمال في المركز الثالث.

وفي اليوم الثاني من البطولة كانت انطلاقته بشوط حواجز ارتفاع 120 سم، الذي ذهبت صدارته للفارس خالد آل هادي ليحل في المركز الثاني الفارس تركي السعوي وثالثاً الفارس الأردني نصوح كيالي، وفي ثاني أشواط اليوم الثاني ارتفاع 130 سم توج الفارس الإماراتي الشيخ علي القاسمي بطلاً للشوط فيما ذهب المركز الثاني للفارس العراقي فالح الدليمي، وجاء ثالثاً الفارس السعودي مشاري الحربي، وفي الشوط الثالث ارتفاع 130 سم حقق المركز الأول الفارس السعودي صالح بن عميرة، وحل ثانياً الفارس ناصر الشواف وجاء في المركز الثالث الفارس الإماراتي الشيخ علي القاسمي وفي آخر أشواط اليوم الثاني ارتفاع 145 سم توج بصدارته الفارس عبدالله الشربتلي. وتختتم البطولة غداً بإقامة أربعة أشواط؛ أبرزها شوط الجائزة الكبرى لبطولة جاهز الدولية ارتفاع 150 سم.