المرأه صحة و عافية

طريقة عمل باستا الطماطم الكريمية

نيفين عباسaccess_time17 / ربيع الآخر / 1444 هـ      11 نوفمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

وصفة مكرونة الطماطم وصفة سهلة وسريعة ويمكن تحضيرها في دقائق

المقادير اللازمة

معكرونة مسلوقة
2 ملاعق كبيرة زبدة
2-3 فص ثوم مفروم
2 ملاعق كبيرة معجون طماطم
علبة صلصة طماطم
3/4 كوب كريمة خفق
1/4 ملعقة صغيرة بهارات ايطالية
ملح وفلفل حسب الرغبة
جبنة بارميزان مبشورة طازجة للتقديم حسب الرغبة

طريقة العمل

أضيفي الزبدة إلى مقلاة على حرارة متوسطة
بمجرد أن يذوب يضاف الثوم ويقلى لمدة دقيقة مع التحريك باستمرار
يضاف معجون الطماطم وصلصة الطماطم والكريمة والتوابل الإيطالية
يقلب حتى يصبح سلسًا
اتركي الصلصة تطهى لمدة 5 دقائق تقريبًا أو حتى تتكاثف حسب رغبتك
تبلي الصلصة بالملح والفلفل حسب الحاجة
إذا كانت الصلصة شديدة الحموضة أو لاذعة أضيفي قليلًا من السكر.
صفي المعكرونة وقلبيها مع الصلصة
قدميها على الفور مع جبن البارميزان فوقها

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

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