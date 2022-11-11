طريقة عمل باستا الطماطم الكريمية

وصفة مكرونة الطماطم وصفة سهلة وسريعة ويمكن تحضيرها في دقائق

المقادير اللازمة

معكرونة مسلوقة

2 ملاعق كبيرة زبدة

2-3 فص ثوم مفروم

2 ملاعق كبيرة معجون طماطم

علبة صلصة طماطم

3/4 كوب كريمة خفق

1/4 ملعقة صغيرة بهارات ايطالية

ملح وفلفل حسب الرغبة

جبنة بارميزان مبشورة طازجة للتقديم حسب الرغبة

طريقة العمل

أضيفي الزبدة إلى مقلاة على حرارة متوسطة

بمجرد أن يذوب يضاف الثوم ويقلى لمدة دقيقة مع التحريك باستمرار

يضاف معجون الطماطم وصلصة الطماطم والكريمة والتوابل الإيطالية

يقلب حتى يصبح سلسًا

اتركي الصلصة تطهى لمدة 5 دقائق تقريبًا أو حتى تتكاثف حسب رغبتك

تبلي الصلصة بالملح والفلفل حسب الحاجة

إذا كانت الصلصة شديدة الحموضة أو لاذعة أضيفي قليلًا من السكر.

صفي المعكرونة وقلبيها مع الصلصة

قدميها على الفور مع جبن البارميزان فوقها